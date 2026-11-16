JUSTIÇA DO TRABALHO

Homem que ficou impotente e perdeu a fertilidade em acidente de trabalho receberá indenização de R$ 75 mil

Empregado teve uma perna amputada e sofreu mutilações genitais ao cair em máquina de silo de arroz; Tribunal reconheceu que as sequelas comprometeram seus projetos pessoais e familiares

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:34

Homem que ficou impotente e perdeu a fertilidade em acidente de trabalho receberá indenização de R$ 75 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Aos 26 anos, um trabalhador teve a vida profundamente transformada após um acidente durante o expediente. Além de perder a perna esquerda, ele sofreu mutilações genitais que provocaram a perda definitiva da fertilidade e da potência sexual. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), que manteve a condenação da Companhia de Distribuição do Araguaia (CDA), de Lagoa da Confusão (TO), ao pagamento de R$ 75 mil por danos existenciais.



A Segunda Turma do tribunal entendeu que as sequelas permanentes comprometeram os projetos pessoais e familiares do empregado, especialmente a possibilidade de ter outros filhos. Na época do acidente, ocorrido em setembro de 2020, ele já era pai de uma criança de nove meses. Para os ministros, as consequências ultrapassaram o sofrimento físico e emocional e atingiram diretamente seu projeto de vida.

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Acidente aconteceu durante atividade em silo de arroz

O trabalhador atuava como movimentador de mercadorias, e uma de suas principais atividades era “quebrar” o arroz com casca em silos. Durante o serviço, ele caiu de uma altura de aproximadamente três metros sobre uma máquina conhecida como “rosca varredora”, equipamento que puxou sua perna esquerda.

A queda provocou a amputação do membro e mutilações genitais, com consequências permanentes para sua saúde e vida pessoal. A empresa, por sua vez, alegou que cumpria as normas de segurança, fornecia treinamento e orientava os funcionários a respeitar a área protegida do maquinário. Segundo a defesa, o próprio empregado teria desrespeitado as orientações e sido responsável pelo acidente.

Justiça identificou falhas na segurança do equipamento

Inicialmente, a 2ª Vara do Trabalho de Palmas (TO) rejeitou os pedidos do trabalhador por entender que ele havia sido o responsável pelo acidente. O empregado recorreu, e o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) reconheceu a responsabilidade da companhia.

A decisão apontou falhas na fiscalização e na adoção de medidas de proteção coletiva no maquinário. Com isso, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 75 mil por danos existenciais e R$ 500 mil por danos morais e estéticos. Também foram determinados o pagamento de pensão mensal e o custeio de medicamentos de uso permanente.

A companhia recorreu ao TST, argumentando que as indenizações por danos morais, estéticos e existenciais representavam múltiplas reparações pelo mesmo acidente. A empresa questionou, portanto, a possibilidade de acumular os três tipos de indenização.

Por que o TST reconheceu três tipos de danos?

A relatora do caso, ministra Delaíde Miranda Arantes, explicou que os danos morais, estéticos e existenciais têm naturezas diferentes e podem gerar reparações independentes, mesmo quando decorrem de um único acidente.

O dano moral está relacionado ao sofrimento íntimo e à ofensa à dignidade da pessoa. O dano estético diz respeito às alterações físicas decorrentes da lesão e ao constrangimento social que elas podem provocar. Já o dano existencial ocorre quando as consequências de um acontecimento comprometem a possibilidade de realizar planos pessoais, familiares ou sociais.

Na avaliação da ministra, as sequelas sofridas pelo trabalhador demonstraram concretamente a destruição de parte de seu projeto de vida. Além da amputação da perna, a perda definitiva da fertilidade e da potência sexual afetou seus planos de ampliar a família. “Trata-se de nítida e inequívoca comprovação do dano existencial por destruição do projeto de vida”, concluiu Delaíde Miranda Arantes.