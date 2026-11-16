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Homem que ficou impotente e perdeu a fertilidade em acidente de trabalho receberá indenização de R$ 75 mil

Empregado teve uma perna amputada e sofreu mutilações genitais ao cair em máquina de silo de arroz; Tribunal reconheceu que as sequelas comprometeram seus projetos pessoais e familiares

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 12:34

Homem que ficou impotente e perdeu a fertilidade em acidente de trabalho receberá indenização de R$ 75 mil
Homem que ficou impotente e perdeu a fertilidade em acidente de trabalho receberá indenização de R$ 75 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

Aos 26 anos, um trabalhador teve a vida profundamente transformada após um acidente durante o expediente. Além de perder a perna esquerda, ele sofreu mutilações genitais que provocaram a perda definitiva da fertilidade e da potência sexual. O caso chegou ao Tribunal Superior do Trabalho (TST), que manteve a condenação da Companhia de Distribuição do Araguaia (CDA), de Lagoa da Confusão (TO), ao pagamento de R$ 75 mil por danos existenciais.

A Segunda Turma do tribunal entendeu que as sequelas permanentes comprometeram os projetos pessoais e familiares do empregado, especialmente a possibilidade de ter outros filhos. Na época do acidente, ocorrido em setembro de 2020, ele já era pai de uma criança de nove meses. Para os ministros, as consequências ultrapassaram o sofrimento físico e emocional e atingiram diretamente seu projeto de vida.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Acidente aconteceu durante atividade em silo de arroz

O trabalhador atuava como movimentador de mercadorias, e uma de suas principais atividades era “quebrar” o arroz com casca em silos. Durante o serviço, ele caiu de uma altura de aproximadamente três metros sobre uma máquina conhecida como “rosca varredora”, equipamento que puxou sua perna esquerda.

A queda provocou a amputação do membro e mutilações genitais, com consequências permanentes para sua saúde e vida pessoal. A empresa, por sua vez, alegou que cumpria as normas de segurança, fornecia treinamento e orientava os funcionários a respeitar a área protegida do maquinário. Segundo a defesa, o próprio empregado teria desrespeitado as orientações e sido responsável pelo acidente.

Justiça identificou falhas na segurança do equipamento

Inicialmente, a 2ª Vara do Trabalho de Palmas (TO) rejeitou os pedidos do trabalhador por entender que ele havia sido o responsável pelo acidente. O empregado recorreu, e o Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região (DF/TO) reconheceu a responsabilidade da companhia.

A decisão apontou falhas na fiscalização e na adoção de medidas de proteção coletiva no maquinário. Com isso, a empresa foi condenada ao pagamento de R$ 75 mil por danos existenciais e R$ 500 mil por danos morais e estéticos. Também foram determinados o pagamento de pensão mensal e o custeio de medicamentos de uso permanente.

A companhia recorreu ao TST, argumentando que as indenizações por danos morais, estéticos e existenciais representavam múltiplas reparações pelo mesmo acidente. A empresa questionou, portanto, a possibilidade de acumular os três tipos de indenização.

Por que o TST reconheceu três tipos de danos?

A relatora do caso, ministra Delaíde Miranda Arantes, explicou que os danos morais, estéticos e existenciais têm naturezas diferentes e podem gerar reparações independentes, mesmo quando decorrem de um único acidente.

O dano moral está relacionado ao sofrimento íntimo e à ofensa à dignidade da pessoa. O dano estético diz respeito às alterações físicas decorrentes da lesão e ao constrangimento social que elas podem provocar. Já o dano existencial ocorre quando as consequências de um acontecimento comprometem a possibilidade de realizar planos pessoais, familiares ou sociais.

Na avaliação da ministra, as sequelas sofridas pelo trabalhador demonstraram concretamente a destruição de parte de seu projeto de vida. Além da amputação da perna, a perda definitiva da fertilidade e da potência sexual afetou seus planos de ampliar a família. “Trata-se de nítida e inequívoca comprovação do dano existencial por destruição do projeto de vida”, concluiu Delaíde Miranda Arantes.

Com esse entendimento, a Segunda Turma do TST manteve a condenação de R$ 75 mil por danos existenciais. Permaneceram também as demais determinações estabelecidas pelo Tribunal Regional, incluindo os R$ 500 mil por danos morais e estéticos, a pensão mensal e o custeio dos medicamentos de uso permanente.

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