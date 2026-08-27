Homem que manteve grávida em cárcere estuprou e torturou mulher

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Metrópoles
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 23:11
A violência contra uma grávida de sete meses, mantida em cárcere privado no Distrito Federal e resgatada nesta segunda-feira (24), incluía um método de tortura que, segundo a investigação, era usado durante estupros cometidos pelo autor, identificado como Rafael Sousa Rios, 37 anos. De acordo com informações divulgadas pela polícia, ele derramava cera de vela quente sobre as pernas da mulher, de 36 anos. O suspeito também teria gravado a violência sexual e usado as imagens para chantagear a vítima.
Os novos detalhes do caso mostram que o cárcere era acompanhado de um controle constante sobre a rotina da mulher. Rafael trabalhava como granjeiro e morava com a companheira em uma das casas de uma granja com vários lotes, no Incra 9. A residência ficava em frente ao local onde ele trabalhava, o que lhe permitia, segundo os investigadores, acompanhar os movimentos dela durante o dia.