BRASIL

Homem que manteve grávida em cárcere estuprou e torturou mulher

Vítima, que está grávida de 7 meses, foi resgatada nesta segunda-feira (24) pela Polícia Civil do DF, após uma denúncia anônima

Metrópoles

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 23:11

Rafael Sousa Rios, 37 anos Crédito: Otávio Brito / Arte Metrópoles / PCDF

A violência contra uma grávida de sete meses, mantida em cárcere privado no Distrito Federal e resgatada nesta segunda-feira (24), incluía um método de tortura que, segundo a investigação, era usado durante estupros cometidos pelo autor, identificado como Rafael Sousa Rios, 37 anos. De acordo com informações divulgadas pela polícia, ele derramava cera de vela quente sobre as pernas da mulher, de 36 anos. O suspeito também teria gravado a violência sexual e usado as imagens para chantagear a vítima.