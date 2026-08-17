CRIME

Homem que matou companheira em fila de supermercado teria assassinado cachorro da vítima antes do crime

Angelita Manoela Rodrigues foi atacada enquanto aguardava atendimento

Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:52

Angelita foi morta a facadas por Lafayete Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Lafayete Gonzaga da Silva matou a própria companheira a facadas dentro de um supermercado, na tarde deste domingo (16), em São Paulo. Antes do ataque que matou Angelita Manoela Rodrigues, o suspeito teria matado o cachorro da mulher dentro da residência do casal, de acordo com informações da TV Record.

O crime ocorreu diante de clientes que estavam no estabelecimento, entre eles crianças e idosos. Segundo relatos de testemunhas, o casal tinha histórico de brigas e Angelita pretendia terminar o relacionamento. Após matar o animal, Lafayete teria ido até o supermercado onde a companheira estava e a atacado enquanto ela aguardava atendimento no açougue.

Angelita foi morta a facadas por Lafayete 1 de 4

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da mulher e começa a golpeá-la com uma faca. Segundo as informações apuradas, foram mais de dez facadas. Pessoas que estavam próximas se desesperaram e tentaram impedir o ataque, chegando a jogar produtos contra o agressor, mas não conseguiram evitar que Angelita fosse atingida.

Depois do crime, Lafayete deixou o supermercado carregando a faca. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito também ficou ferido nos pés e chegou a ser filmado caído em uma calçada pouco antes de ser preso. Testemunhas conseguiram contê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão 1 de 4