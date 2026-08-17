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Homem que matou companheira em fila de supermercado teria assassinado cachorro da vítima antes do crime

Angelita Manoela Rodrigues foi atacada enquanto aguardava atendimento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 17 de agosto de 2026 às 09:52

Angelita foi morta a facadas por Lafayete
Angelita foi morta a facadas por Lafayete Crédito: Reprodução

Um homem identificado como Lafayete Gonzaga da Silva matou a própria companheira a facadas dentro de um supermercado, na tarde deste domingo (16), em São Paulo. Antes do ataque que matou Angelita Manoela Rodrigues, o suspeito teria matado o cachorro da mulher dentro da residência do casal, de acordo com informações da TV Record.

O crime ocorreu diante de clientes que estavam no estabelecimento, entre eles crianças e idosos. Segundo relatos de testemunhas, o casal tinha histórico de brigas e Angelita pretendia terminar o relacionamento. Após matar o animal, Lafayete teria ido até o supermercado onde a companheira estava e a atacado enquanto ela aguardava atendimento no açougue.

Angelita foi morta a facadas por Lafayete

Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução
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Angelita foi morta a facadas por Lafayete por Reprodução

Imagens das câmeras de segurança registraram o momento em que o homem se aproxima da mulher e começa a golpeá-la com uma faca. Segundo as informações apuradas, foram mais de dez facadas. Pessoas que estavam próximas se desesperaram e tentaram impedir o ataque, chegando a jogar produtos contra o agressor, mas não conseguiram evitar que Angelita fosse atingida.

Depois do crime, Lafayete deixou o supermercado carregando a faca. A vítima foi socorrida e encaminhada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O suspeito também ficou ferido nos pés e chegou a ser filmado caído em uma calçada pouco antes de ser preso. Testemunhas conseguiram contê-lo até a chegada da Polícia Militar.

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão

Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução
Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução
Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução
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Homem matou companheira em supermercado e tentou fugir com faca na mão por Reprodução

Lafayete foi conduzido à 4ª Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), onde a ocorrência foi registrada. O caso será investigado pelo 72º Distrito Policial (Vila Penteado). Ele permanece detido e deve passar por audiência de custódia.

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Tags:

Facadas Angelita Manoeal Rodrigues Morta em Supermercado Lafayete Gonzaga da Silva

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