MAUS-TRATOS

Homem que mutilou cadela com faca é condenado a cinco anos de prisão, proibido de ter animais e terá que pagar multa

Animal sofreu amputações, passou por cirurgias e continuou com complicações durante a recuperação

Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:39

Homem que mutilou cadela com faca é condenado a cinco anos de prisão, proibido de ter animais e terá que pagar multa Crédito: Imagem gerada pela IA

Um homem acusado de mutilar uma cadela de estimação com uma faca foi condenado a cinco anos de reclusão pela Justiça do Rio Grande do Sul. O crime ocorreu em Caseiros, no Nordeste do estado, e o animal também era mantido em condições precárias, com sinais de desnutrição e preso por uma corda curta em um local inadequado.

A sentença foi proferida nesta segunda-feira (5) pelo juiz Gleisson Sartori, da Vara Judicial da Comarca de Lagoa Vermelha. Além da pena de prisão, o réu foi proibido de manter a guarda de animais e também deverá pagar multa. De acordo com a denúncia do Ministério Público Estadual, o homem utilizou uma faca para mutilar três membros inferiores da cadela. O animal precisou passar por procedimentos cirúrgicos e sofreu duas amputações.

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Mesmo após o tratamento, a cadela continuou apresentando complicações durante o processo de recuperação. O juiz destacou justamente a extensão do sofrimento provocado e as consequências que permaneceram por longo período após a agressão. “A violência empregada contra um animal indefeso, com amputação deliberada de seus membros e prolongamento de sofrimento que perdura muito tempo após o fato, ultrapassa de maneira significativa aquilo que ordinariamente se verifica nos delitos da mesma espécie”, afirmou o magistrado.

Justiça considerou brutalidade do crime

Na decisão, o juiz classificou o episódio como particularmente grave em razão da violência empregada contra o animal e das sequelas provocadas. Segundo Sartori, as consequências físicas suportadas pela cadela demonstram a intensidade da agressão. A condenação ocorreu com base no artigo 32, parágrafo 1º-A, da Lei 9.605/1998, que prevê pena de dois a cinco anos de reclusão para casos de abuso, maus-tratos, ferimento ou mutilação de cães e gatos.