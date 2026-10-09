Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Homem recebe cobrança indevida de empresa, entra com processo e consegue indenização na Justiça

Juíza considerou que a distribuidora falhou ao verificar os dados de quem realizou a compra

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:20

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte Crédito: Divulgação

Um homem que foi acionado judicialmente por uma dívida de R$ 7.408,69 atribuída a uma compra fraudulenta deverá receber R$ 5 mil por danos morais. A condenação foi imposta a uma distribuidora de bebidas após a Justiça concluir que ele não tinha relação comercial com a empresa nem havia recebido as mercadorias cobradas.

O caso começou quando a distribuidora entrou com uma ação monitória na 1ª Vara da Comarca de Currais Novos, cobrando o valor referente à suposta aquisição de produtos. O homem, porém, afirmou que seus dados cadastrais haviam sido utilizados por terceiros sem autorização e precisou contratar um advogado para se defender da cobrança.

Durante a tramitação do processo, o representante legal da empresa admitiu que a compra havia sido realizada por uma pessoa que se passou pelo autor da ação. A ação monitória foi julgada improcedente, mas o episódio levou o homem a buscar reparação pelos prejuízos sofridos.

Justiça

Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
1 de 4
Justiça por Shutterstock

Na análise do caso, a juíza Rachel Furtado Nogueira considerou que os documentos apresentados não comprovavam a existência de uma relação comercial entre as partes. O homem não assinou os comprovantes de entrega nem os boletos referentes às mercadorias descritas na nota fiscal.

A magistrada também destacou que a distribuidora tinha a responsabilidade de adotar procedimentos para verificar a identidade dos compradores e a autenticidade dos dados cadastrais antes de concluir a venda. Segundo a sentença, a fraude praticada por um terceiro não poderia gerar obrigações financeiras para quem não participou da negociação.

Com a decisão, a Justiça declarou inexistente a relação jurídica entre o homem e a empresa, além de reconhecer a invalidade dos boletos e títulos de crédito relacionados à cobrança. O débito de R$ 7.408,69 também foi considerado inexigível.

Além de afastar a dívida, a distribuidora foi condenada a pagar R$ 5 mil por danos morais. O valor deverá ser corrigido monetariamente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Leia mais

Imagem - Três apostas ganham mais de R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira o resultado

Três apostas ganham mais de R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira o resultado

Imagem - Menina de 6 anos é achada morta dentro de casa

Menina de 6 anos é achada morta dentro de casa

Imagem - Milhões podem ter FGTS não depositado: veja como descobrir se seu dinheiro está entre os valores devidos

Milhões podem ter FGTS não depositado: veja como descobrir se seu dinheiro está entre os valores devidos

Mais recentes

Imagem - Gol muda forma de fazer check-in e permite emitir cartão de embarque pelo ChatGPT

Gol muda forma de fazer check-in e permite emitir cartão de embarque pelo ChatGPT
Imagem - Três apostas ganham mais de R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira o resultado

Três apostas ganham mais de R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira o resultado
Imagem - Milhões podem ter FGTS não depositado: veja como descobrir se seu dinheiro está entre os valores devidos

Milhões podem ter FGTS não depositado: veja como descobrir se seu dinheiro está entre os valores devidos