DECISÃO

Homem recebe cobrança indevida de empresa, entra com processo e consegue indenização na Justiça

Juíza considerou que a distribuidora falhou ao verificar os dados de quem realizou a compra

Wendel de Novais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 07:20

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho do Rio Grande do Norte Crédito: Divulgação

Um homem que foi acionado judicialmente por uma dívida de R$ 7.408,69 atribuída a uma compra fraudulenta deverá receber R$ 5 mil por danos morais. A condenação foi imposta a uma distribuidora de bebidas após a Justiça concluir que ele não tinha relação comercial com a empresa nem havia recebido as mercadorias cobradas.

O caso começou quando a distribuidora entrou com uma ação monitória na 1ª Vara da Comarca de Currais Novos, cobrando o valor referente à suposta aquisição de produtos. O homem, porém, afirmou que seus dados cadastrais haviam sido utilizados por terceiros sem autorização e precisou contratar um advogado para se defender da cobrança.

Durante a tramitação do processo, o representante legal da empresa admitiu que a compra havia sido realizada por uma pessoa que se passou pelo autor da ação. A ação monitória foi julgada improcedente, mas o episódio levou o homem a buscar reparação pelos prejuízos sofridos.

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Na análise do caso, a juíza Rachel Furtado Nogueira considerou que os documentos apresentados não comprovavam a existência de uma relação comercial entre as partes. O homem não assinou os comprovantes de entrega nem os boletos referentes às mercadorias descritas na nota fiscal.

A magistrada também destacou que a distribuidora tinha a responsabilidade de adotar procedimentos para verificar a identidade dos compradores e a autenticidade dos dados cadastrais antes de concluir a venda. Segundo a sentença, a fraude praticada por um terceiro não poderia gerar obrigações financeiras para quem não participou da negociação.

Com a decisão, a Justiça declarou inexistente a relação jurídica entre o homem e a empresa, além de reconhecer a invalidade dos boletos e títulos de crédito relacionados à cobrança. O débito de R$ 7.408,69 também foi considerado inexigível.