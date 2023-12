Homem rouba celular de mulher e inicia live em rede social ironizando situação

Um homem iniciou uma live na rede social de uma vítima que ele havia acabado de roubar, em Bangu (RJ), durante a noite do último sábado (9). A mulher furtada estava pedindo um carro por aplicativo, quando o homem em uma bicicleta levou o celular dela, ainda desbloqueado. As informações são do Bom Dia Rio, da TV Globo.



Por volta das 21h, a mulher estava em frente ao Shopping Bangu, local onde trabalha, com o celular desbloqueado, quando foi levado por um assaltante que estava em uma bicicleta. Logo após o crime, o suspeito abriu uma live no Instagram da vítima, ironizando a situação, rindo e cantando músicas.