Homem se passa por médico para aplicar golpes em cinco mulheres que conheceu em aplicativos e é condenado a 4 anos e 8 meses de prisão

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Perla Ribeiro
Publicado em 24 de setembro de 2026 às 16:35
A Justiça manteve a condenação de um homem acusado de aplicar golpes em cinco mulheres com quem mantinha relacionamentos afetivos em cidades da Serra Gaúcha. Segundo a denúncia do Ministério Público, ele conhecia as vítimas por aplicativos de namoro e redes sociais e, durante os relacionamentos, dizia ser médico, nutricionista ou integrante da Marinha.
O homem também afirmava enfrentar graves problemas de saúde e dizia precisar de dinheiro para tratamentos e cirurgias. Em alguns casos, segundo o Ministério Público, alegava que receberia uma indenização da Marinha e que devolveria os valores posteriormente. Com essas histórias, teria conseguido que as mulheres fizessem transferências bancárias, contraíssem empréstimos e realizassem outros repasses financeiros.
Como se proteger do golpe digital
A 5ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul (TJRS) manteve, por unanimidade, a condenação. A pena ficou em quatro anos e oito meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 20 dias-multa. Também foram mantidas indenizações por danos morais equivalentes a cinco salários mínimos para cada vítima, além do ressarcimento dos prejuízos materiais comprovados.
Homem usava relacionamentos para conseguir dinheiro
De acordo com a acusação, o réu construía relacionamentos com as mulheres antes de apresentar as supostas necessidades financeiras. A partir da relação de confiança, contava histórias sobre profissões e problemas de saúde e pedia ajuda financeira. No processo, foram analisados depoimentos das vítimas, comprovantes de transferências bancárias, documentos falsificados e conversas realizadas por aplicativos. Para a relatora, desembargadora Vanderlei Teresinha Tremeia Kubiak, esse conjunto de provas comprovou os crimes.
A magistrada também entendeu que os cinco estelionatos seguiram um mesmo padrão de execução. Por isso, os crimes foram considerados parte de uma sequência de ações semelhantes. Ao analisar o recurso apresentado pela defesa, a relatora concluiu que as condutas ultrapassaram a ocorrência de um prejuízo financeiro e se enquadraram como violência patrimonial contra a mulher no contexto de relações afetivas, conforme a Lei Maria da Penha.
Segundo a decisão, o acusado teria utilizado a confiança e o vínculo emocional construídos com as vítimas para obter vantagens econômicas. “As condutas ultrapassam a esfera de um simples prejuízo econômico, pois envolveram manipulação emocional e abuso da confiança decorrente da relação íntima, caracterizando violência patrimonial e psicológica no âmbito doméstico e familiar”, afirmou a relatora.
A decisão também manteve as indenizações por danos morais de cinco salários mínimos para cada vítima, além da obrigação de ressarcir os valores dos prejuízos materiais que foram comprovados no processo. A condenação havia sido determinada inicialmente pelo juiz Luis Filipe Lemos Almeida, do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Caxias do Sul. O homem recorreu ao TJRS, mas a 5ª Câmara Criminal rejeitou o recurso e manteve a sentença. Além da relatora, participaram do julgamento o desembargador Joni Victoria Simões e a juíza de Direito convocada ao TJRS Geneci Ribeiro de Campo, que acompanharam o voto pela manutenção da condenação.