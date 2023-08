Homem sobe em poste em fuga, vira a noite e deixa centenas de moradores sem energia

Um homem de 38 anos que estava fugindo da Polícia Militar de Minas Gerais escalou um poste de transmissão de energia com um bastão na mão no bairro Clóvis Alvim Um, em Itabira, na região central do Estado, na tarde de sexta-feira (4). A ocorrência foi registrada às 17h25 pela corporação, mas ele já estava havia quase uma hora em cima do poste quando os bombeiros foram acionados pela Polícia Militar.



Quase 24 horas depois, após horas de negociações, o homem aceitou descer do poste na tarde deste sábado (5). Segundo O Tempo, o homem desceu do local por volta das 16h30 para comer na laje de um imóvel.