Homem tira mulher e filha de apartamento em chamas, volta para salvar cão e morre

Um estudante de educação física morreu em um incêndio ao tentar salvar o cachorro das chamas, na zona oeste do Rio de Janeiro, no sábado (29). Hugo Sergio era também fisioculturista e trabalhava em uma academia.



O incêndio aconteceu no apartamento em que Hugo morava com a família, no Anil. Quando notou o fogo, ele retirou a mulher e a filha, mas voltou para buscar o cachorro, segundo o G1. Ele ficou preso e não conseguiu sair.



A suspeita é que o fogo tenha sido causado por um curto-circuito em uma TV.