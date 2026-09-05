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Homem viola túmulo após sonhos com mãe, leva ossada para casa e é preso

Polícia também pediu uma avaliação médica para verificar as condições mentais do investigado

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 5 de setembro de 2026 às 17:35

Homem viola túmulo após sonhos com mãe, leva ossada para casa e é preso
Homem viola túmulo após sonhos com mãe, leva ossada para casa e é preso Crédito: Reprodução/Metropoles

Um homem de 54 anos foi preso em flagrante, sexta-feira (4), após retirar restos mortais de um cemitério e levá-los para casa, em Poá, na região metropolitana de São Paulo. Segundo a polícia, ele acreditava que a ossada era da mãe.

Um colega de quarto do homem acionou a Polícia Militar depois de encontrar os restos mortais dentro de um saco, na calçada da casa onde moram. Aos policiais, o suspeito disse que havia retirado os restos mortais de sua mãe do cemitério motivado por sonhos recorrentes nos quais ela aparecia em situação de sofrimento. No entanto, a Polícia Civil identificou que a sepultura violada pertencia a outra pessoa.

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Sonhar com cobra  por Shutterstock

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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