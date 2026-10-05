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Homens e mulheres procuram seguro para o carro por motivos diferentes; veja o que pesa na decisão

Levantamento com clientes de uma insurtech mostra que proteção financeira, segurança, assistência e impacto na rotina estão entre as principais razões para contratar a cobertura

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 05:15

Homens e mulheres procuram seguro para o carro por motivos diferentes; veja o que pesa na decisão Crédito: Imagem gerada pela IA

Para algumas pessoas, o carro representa patrimônio. Para outras, é o meio de chegar ao trabalho, levar os filhos à escola, cuidar da família ou até garantir a própria renda. E essa diferença na forma de usar o veículo também aparece na hora de decidir contratar um seguro.

Uma análise da base de clientes da Loovi, realizada entre janeiro e junho de 2026, identificou motivações diferentes entre homens e mulheres para proteger o automóvel. Entre os homens, aparecem com mais destaque a preservação do patrimônio, a preocupação com perdas financeiras de grande impacto e a cobertura contra terceiros. Entre as mulheres, ganham espaço a sensação de segurança, a assistência 24 horas e a necessidade de manter a rotina funcionando — dos deslocamentos para o trabalho aos compromissos familiares.

Estados mais seguros para motoristas 1 de 5

Os dados não significam que homens e mulheres tenham comportamentos fixos ou que essas motivações sejam exclusivas de cada grupo. O levantamento indica, porém, que a função desempenhada pelo carro na vida de cada motorista influencia a maneira como o risco é percebido.

Quando o carro parar, o que para junto?

Para quem depende do veículo diariamente, um roubo, furto ou acidente pode representar muito mais do que o prejuízo com o automóvel. O problema pode chegar ao trabalho, comprometer deslocamentos, alterar a rotina dos filhos e dificultar tarefas relacionadas ao cuidado de outras pessoas.

Na base analisada pela Loovi, 83% dos usuários afirmam usar o carro para ir e voltar do trabalho, enquanto 18% utilizam o veículo como fonte de renda. Além disso, 68% compartilham o automóvel com familiares. Ou seja, o mesmo carro pode cumprir várias funções ao mesmo tempo: ser meio de transporte, ferramenta de trabalho, fonte de renda e peça importante na organização da família. “Quando o carro faz parte da rotina profissional e familiar, qualquer imprevisto pode ter um impacto muito maior. A necessidade de proteção passa a estar ligada não apenas ao patrimônio, mas à continuidade da vida cotidiana”, explica Quézide Cunha, CEO da Loovi.

Trabalho e cuidado ajudam a explicar diferenças

Os números também dialogam com diferenças ainda presentes na divisão de trabalho e responsabilidades dentro das famílias brasileiras. Em 2022, as mulheres dedicavam, em média, 21,3 horas por semana aos afazeres domésticos e aos cuidados de pessoas, segundo dados citados no levantamento. Entre os homens, a média era de 11,7 horas. “O veículo pode estar diretamente ligado ao trabalho, mas também pode ser essencial para levar os filhos à escola, chegar ao emprego, cuidar de familiares ou cumprir compromissos do dia a dia. Quando entendemos essa função, fica mais fácil compreender o que o motorista espera de um seguro”, diz.

No mercado de trabalho por plataformas digitais, o cenário é diferente: dos 1,7 milhão de brasileiros que trabalhavam por meio desses aplicativos em 2024, 83,9% eram homens. Esses contextos ajudam a entender por que a interrupção do uso do carro pode ter impactos diferentes. Para um motorista que depende do veículo para trabalhar, por exemplo, um acidente pode significar perda de renda. Para quem utiliza o automóvel para uma série de compromissos familiares, o principal problema pode ser a dificuldade de manter a rotina.

Seguro ainda é novidade para muita gente

Apesar da importância do carro no cotidiano, contratar um seguro ainda não faz parte da realidade de muitos motoristas. Na base analisada pela Loovi, 82% dos clientes nunca haviam contratado esse tipo de proteção. Entre os obstáculos apontados anteriormente, 74% mencionaram fatores como preço, burocracia ou dificuldade para entender as coberturas. “Muitas vezes, o consumidor não sabe exatamente o que está contratando ou encontra uma jornada que parece complicada. Simplificar a linguagem, facilitar a contratação e mostrar como aquela proteção se encaixa na rotina pode fazer diferença”, afirma a CEO.

O dado revela um desafio para o próprio mercado: ampliar o acesso ao seguro não depende apenas de oferecer preços mais baixos. Também envolve tornar a contratação mais simples e explicar de maneira clara o que está sendo protegido. Para o consumidor, entender a própria relação com o veículo pode ser um primeiro passo. Quem utiliza o carro para trabalhar, por exemplo, pode ter necessidades diferentes de quem usa o automóvel principalmente para deslocamentos familiares.

Um carro, várias necessidades

A mudança na forma de enxergar o seguro acompanha uma transformação na própria função do automóvel. O carro deixou de ser apenas um bem que precisa ser protegido contra roubo ou acidente. Para muitas famílias, ele está diretamente ligado à capacidade de trabalhar, estudar, cuidar de outras pessoas e cumprir compromissos do cotidiano.

É justamente essa percepção que, segundo Quézide Cunha, CEO da Loovi, precisa ser considerada pelas empresas do setor. “Para alguns, o carro representa renda; para outros, é o que mantém a rotina da casa funcionando. Entender essas diferenças é importante para que o seguro esteja mais próximo da vida real e das necessidades de cada motorista”.