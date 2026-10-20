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Homens gravam e divulgam estupro coletivo contra indígena de 15 anos

Adolescente, pertencente ao povo Kanamari, está recebendo tratamento médico e psicológico especializado

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:52

No vídeo, envolvidos dizem que praticavam a violência sexual como uma espécie de 'cobrança' contra a adolescente
No vídeo, envolvidos dizem que praticavam a violência sexual como uma espécie de 'cobrança' contra a adolescente Crédito: Reprodução/Metrópoles

Uma adolescente indígena de 15 anos foi vítima de estupro coletivo praticado por um grupo de cinco homens, com idades entre 22 e 50 anos, na comunidade Catitu, situada na área rural do município de Itamarati, no interior do Amazonas. O crime, ocorrido em setembro, foi gravado e divulgado em grupos do WhatsApp.

As imagens circularam, inclusive, em outros lugares do país, entre eles Rio de Janeiro e Brasília. Após ter acesso aos vídeos, uma mulher que não conhece a adolescente fez a denúncia às autoridades. Dois homens foram presos e três estão foragidos.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Tags:

Amazonas Estupro Coletivo

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