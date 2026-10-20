AMAZONAS

Homens gravam e divulgam estupro coletivo contra indígena de 15 anos

Adolescente, pertencente ao povo Kanamari, está recebendo tratamento médico e psicológico especializado

Metrópoles

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 13:52

No vídeo, envolvidos dizem que praticavam a violência sexual como uma espécie de 'cobrança' contra a adolescente Crédito: Reprodução/Metrópoles

Uma adolescente indígena de 15 anos foi vítima de estupro coletivo praticado por um grupo de cinco homens, com idades entre 22 e 50 anos, na comunidade Catitu, situada na área rural do município de Itamarati, no interior do Amazonas. O crime, ocorrido em setembro, foi gravado e divulgado em grupos do WhatsApp.