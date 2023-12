'Horror no Brasil': imprensa argentina repercute assassinato de turista com 18 facadas em Búzios

A imprensa argentina tem divulgado a morte da compatriota Florencia Aranguren, de 31 anos, em Armação de Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, na última quarta-feira, 6, como um "horror" e destacado dados de violência na região. "Búzios deixou de ser um paraíso", diz uma manchete do Clarín.



Florencia estava em Búzios a passeio e havia chegado da Argentina havia quatro dias quando foi assassinada a facadas. O corpo dela foi encontrado em uma trilha próxima à praia de José Gonçalves, após denúncia anônima.