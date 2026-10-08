DADOS DE PACIENTES

Hospital de famosos e políticos é alvo de ataque hacker; PF investiga

Segundo o Hospital Israelita Albert Einstein, o incidente atingiu parte da base de dados e pode envolver documentos como prescrições médicas e resultados de exames

Estadão

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 16:38

Einstein é alvo de ataque hacker; PF investiga Crédito: Divulgação

O Hospital Israelita Albert Einstein foi alvo de um ataque cibernético que permitiu o acesso e a obtenção não autorizados de dados de pacientes, incluindo informações pessoais e registros médicos. Segundo a instituição, o incidente atingiu parte de suas bases de dados e pode envolver documentos como prescrições médicas e resultados de exames. O caso foi comunicado à Polícia Federal (PF) e à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD).

Em nota, o Einstein informou que identificou indícios de uma invasão em 4 de agosto e adotou medidas de segurança para investigar o ocorrido e evitar prejuízos aos atendimentos. De acordo com a instituição, os serviços de assistência, as plataformas digitais e os sistemas de prontuário eletrônico continuaram funcionando normalmente.

Entre as informações que podem ter sido comprometidas estão nomes, números de CPF, datas de nascimento, prescrições médicas e resultados de exames. A instituição ainda trabalha para determinar quais dados foram efetivamente acessados e a extensão do incidente.

O Einstein afirmou que, até o momento, não encontrou evidências de divulgação das informações ou de uso indevido por terceiros.

"Não foram identificadas quaisquer evidências de que os dados tenham sido divulgados ou utilizados de maneira imprópria e ações foram tomadas com o objetivo de reduzir estes riscos. O monitoramento permanece ativo e será mantido de forma contínua", informou.

Pacientes afetados estão sendo notificados

Os pacientes cujas informações foram acessadas indevidamente estão recebendo comunicados individuais por e-mail. A instituição também criou uma estrutura de atendimento para esclarecer dúvidas das pessoas afetadas.

Segundo o Einstein, a identificação dos dados atingidos é dificultada pela forma como as informações são armazenadas, distribuídas entre diferentes bases e organizadas de maneira fragmentada. Uma parcela significativa do material corresponde a documentos isolados, muitos dos quais não permitem identificar seus titulares.

A investigação continua com a participação de especialistas independentes e empresas de consultoria em segurança da informação. Além de comunicar o episódio à ANPD, responsável pela fiscalização da proteção de dados pessoais no País, a instituição formalizou o caso à Polícia Federal.