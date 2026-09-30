INDENIZAÇÃO

Hospital denuncia policial por entrar armado em área restrita, mas erra identidade e é condenado a pagar R$ 5 mil

Militar foi alvo de investigação na Corregedoria da PMDF, mas estava fora do Distrito Federal na data do episódio; imagens mostraram outra pessoa no local

Perla Ribeiro

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 16:02

Hospital denuncia policial por entrar armado em área restrita, mas erra identidade e é condenado a pagar R$ 5 mil Crédito: Imagem gerada pela IA

O policial militar que acabou investigado por supostamente entrar armado em uma área assistencial de um hospital nem sequer estava no Distrito Federal quando o episódio aconteceu. Mesmo assim, ele foi identificado pelo nome e CPF em uma denúncia enviada à Corregedoria da PMDF e precisou prestar esclarecimentos para provar que não era o homem registrado nas imagens.

O erro levou a Justiça a condenar o Hospital Anchieta Ltda. a pagar R$ 5 mil por danos morais ao policial. A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a decisão por unanimidade e determinou ainda que a instituição informe à Corregedoria que o militar não foi responsável pelo fato.

Hospital denunciou policial à Corregedoria

O caso aconteceu após uma denúncia enviada pelo hospital à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), em novembro de 2025. No documento, a instituição informou que um homem teria entrado armado em uma área assistencial e apontou o policial como responsável pelo episódio. O ofício encaminhado à corporação trazia o nome e o CPF do militar e pedia a abertura de apuração disciplinar.

O problema apareceu durante a investigação. Foi constatado que o policial estava fora do Distrito Federal na data indicada. Além disso, as imagens utilizadas na apuração mostravam outra pessoa. Com a ausência de autoria, o procedimento disciplinar foi arquivado.

Hospital contestou condenação

Após ser identificado de forma equivocada, o policial entrou na Justiça e conseguiu uma indenização por danos morais. O Hospital Anchieta recorreu da decisão. A instituição alegou, entre outros pontos, que houve cerceamento de defesa porque a Justiça havia negado a produção de prova testemunhal relacionada a outro episódio, ocorrido em agosto de 2025.

O hospital também sustentou que não havia dano moral e pediu a redução do valor estabelecido. A 2ª Turma Recursal rejeitou os argumentos. Para os magistrados, a ação discutia especificamente a denúncia feita em novembro, e o episódio anterior não seria capaz de alterar a conclusão do caso.

Justiça apontou falha na identificação

Os julgadores destacaram que o direito de petição permite que uma pessoa ou instituição comunique às autoridades possíveis irregularidades. Esse direito, porém, exige cuidado na identificação de quem está sendo acusado. Na avaliação da Turma, o hospital atribuiu o fato ao policial sem confirmar se os dados cadastrais utilizados na denúncia correspondiam à pessoa que aparecia nas imagens.

Para os magistrados, essa conduta ultrapassou os limites do exercício regular do direito de petição e caracterizou falta do dever objetivo de cuidado. A Turma também considerou que a situação ultrapassou os transtornos comuns do cotidiano.

O policial precisou prestar declarações e apresentar documentos para demonstrar que não estava no local na data do episódio. A abertura da investigação disciplinar, segundo os magistrados, era uma consequência previsível da denúncia encaminhada pelo hospital.

O fato de não ter havido divulgação pública da acusação nem punição ao militar foi considerado na análise da extensão do dano. Esses fatores reduziram a gravidade da repercussão, mas não eliminaram a lesão à honra profissional do policial.

Hospital terá de pagar R$ 5 mil