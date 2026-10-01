DECISÃO UNÂNIME

Hospital denuncia policial por entrar armado, mas descobre que ele estava em outro lugar

Justiça manteve indenização de R$ 5 mil ao militar identificado por engano em documento enviado à PM

Thais Borges

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 15:41

Hospital é condenado a indenizar policial identificado por engano em denúncia à Corregedoria da PM Crédito: SIRAPHOL S.

A 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal manteve a condenação do Hospital Anchieta Ltda. ao pagamento de R$ 5 mil por danos morais a um policial militar identificado por engano em uma denúncia encaminhada à Corregedoria da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). A decisão foi unânime e as informações são da assessoria do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT).

O hospital informou ao órgão que o policial teria entrado armado em uma área assistencial em novembro de 2025. O ofício encaminhado à Corregedoria identificou o autor pelo nome e CPF e solicitou a apuração disciplinar do caso. O procedimento, no entanto, foi arquivado depois que se constatou que o policial estava fora do Distrito Federal na data. As imagens analisadas também mostraram que outra pessoa era responsável pelo fato denunciado.

O hospital recorreu da decisão e alegou cerceamento de defesa em razão do indeferimento de uma prova testemunhal relacionada a um episódio ocorrido em agosto de 2025. A instituição também sustentou que não houve dano moral e pediu a redução do valor da indenização.

A Turma Recursal afastou a alegação de cerceamento de defesa. Segundo os julgadores, a ação trata exclusivamente da denúncia feita em novembro e o episódio de agosto não altera o resultado do processo. Isso porque ficou comprovado que o policial denunciado estava em outro local na data do fato e que o procedimento disciplinar foi encerrado por ausência de autoria.

O colegiado destacou que o direito de petição permite a comunicação de possíveis irregularidades às autoridades, mas exige cuidado na identificação da pessoa denunciada.

Segundo o acórdão, a "indicação categórica da pessoa errada, sem confirmação da correspondência entre os dados cadastrais e o indivíduo registrado nas imagens, caracteriza inobservância do dever objetivo de cuidado e ultrapassa os limites do exercício regular do direito de petição”.

Para os magistrados, o fato de o policial ter sido investigado por uma ocorrência atribuída a outra pessoa ultrapassou os transtornos comuns. O autor precisou prestar declarações e apresentar documentos para demonstrar que não era o responsável pelo fato.

De acordo com a decisão, a abertura do procedimento disciplinar foi uma consequência previsível da denúncia encaminhada pelo hospital. A ausência de divulgação pública do caso ou de aplicação de punição reduz a extensão do dano, mas não elimina a lesão à honra profissional do policial.