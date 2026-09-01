DECISÃO

Hospital exige R$ 350 mil para internar paciente em estado grave, é alvo de processo na Justiça e é condenado a pagar o dobro em indenização

Lei proíbe hospitais de exigir cheque-caução, depósito antecipado ou outra garantia financeira para atendimento de emergência.

Wendel de Novais

Publicado em 1 de setembro de 2026 às 07:26

Decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) Crédito: Divulgação

Um hospital foi condenado a devolver em dobro mais de R$ 300 mil que reteve após exigir um depósito de R$ 350 mil para internar, em caráter emergencial, um paciente com dengue grave. A 29ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) considerou ilegal a exigência de garantia financeira para liberar o atendimento e manteve também a indenização de R$ 10 mil por danos morais.

O caso aconteceu em 1º de março de 2025, quando o paciente foi transferido às pressas para o hospital por causa da gravidade do quadro de dengue. Para conseguir cumprir a exigência feita pela unidade de saúde, ele precisou pedir dinheiro emprestado a um familiar. Dos R$ 350 mil depositados antes da internação, apenas R$ 43.461,03 foram efetivamente utilizados para pagar os serviços prestados durante os quatro dias de hospitalização.

O paciente recebeu alta em 5 de março, mas o hospital permaneceu com R$ 306.538,97. O dinheiro só foi devolvido em 11 de abril, mais de um mês depois da saída do paciente e sem qualquer correção monetária. Em primeira instância, a cobrança foi considerada abusiva e a Justiça determinou a restituição em dobro do valor retido, além do pagamento de R$ 10 mil por danos morais. O pedido de indenização por lucros cessantes foi rejeitado.

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Ao recorrer, o hospital afirmou que não havia exigido uma caução, mas apenas um depósito baseado em uma estimativa das despesas do tratamento. A instituição também alegou ter agido de boa-fé e sustentou que a devolução posterior do dinheiro impediria a aplicação da restituição em dobro. O recurso foi analisado pelo desembargador César Augusto Fernandes, que considerou que, diante das circunstâncias, o pagamento antecipado funcionou, na prática, como condição para a internação.

O relator destacou que a relação entre o paciente e o hospital é protegida pelo Código de Defesa do Consumidor e lembrou que a Lei nº 12.653/2012 proíbe estabelecimentos de saúde de exigir cheque-caução, depósito antecipado ou qualquer outra garantia financeira como requisito para atendimento médico-hospitalar de emergência.

Para o magistrado, a situação de vulnerabilidade do paciente e a gravidade do quadro deixaram claro que o depósito de R$ 350 mil não era apenas uma previsão de gastos. A demora na devolução do saldo também foi considerada contrária à boa-fé objetiva, justificando a restituição em dobro.

A indenização de R$ 10 mil por danos morais também foi mantida. Na avaliação do Tribunal, exigir uma quantia tão elevada para viabilizar uma internação emergencial de um paciente com dengue grave e ainda permanecer com mais de R$ 300 mil por mais de um mês ultrapassou o limite de um simples transtorno.