DECISÃO

Hospital pode cobrar R$ 1,4 milhão de ex-funcionária mesmo após ela desistir de ação trabalhista

Empresa se defendeu na ação e, ao mesmo tempo, pediu que empregada fosse condenada a devolver valores supostamente desviados

Millena Marques

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 18:37

Julgamento começou Crédito: Shutterstock

Uma ex-supervisora de contas do Hospital Casa Egas Moniz, no Rio de Janeiro, continuará respondendo a uma cobrança de R$ 1,4 milhão por supostos desvios de recursos da instituição, mesmo após ter desistido da ação trabalhista que havia movido contra o empregador. A decisão é da Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST).

O caso teve início quando a trabalhadora ingressou na Justiça para contestar a demissão por justa causa e pedir a reversão da penalidade. Em resposta, a Obra Portuguesa de Assistência (OPA), entidade privada responsável pela administração do hospital, apresentou defesa e protocolou uma reconvenção — instrumento jurídico que permite ao réu formular um pedido próprio dentro do mesmo processo.

Na reconvenção, a instituição alegou que a ex-funcionária teria utilizado sua posição no setor financeiro para realizar transferências indevidas para a conta bancária da mãe. Segundo a OPA, o valor movimentado de forma irregular chegou a aproximadamente R$ 1,44 milhão. A entidade pediu o ressarcimento integral da quantia e o pagamento de honorários advocatícios.

Após ter acesso à defesa apresentada pela empresa, a trabalhadora decidiu renunciar aos pedidos formulados na ação principal. Ela também não apresentou contestação à reconvenção proposta pela OPA.

Diante da desistência, a Vara do Trabalho homologou a renúncia e extinguiu o processo principal com resolução do mérito. A decisão foi mantida posteriormente pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-RJ), que também considerou encerrada a reconvenção.

Ao analisar recurso da instituição, entretanto, o TST chegou a uma conclusão diferente. Relator do caso, o ministro Alberto Balazeiro destacou que a reconvenção possui natureza autônoma e não depende da continuidade da ação principal para ser julgada.

Segundo o magistrado, a interpretação adotada pelo TRT sobre o artigo 343, parágrafo 2º, do Código de Processo Civil (CPC) foi equivocada. Para ele, a norma não restringe o prosseguimento da reconvenção apenas aos casos em que a ação principal é extinta sem análise do mérito. Assim, mesmo quando há extinção com resolução do mérito, como ocorreu após a renúncia da trabalhadora, a reconvenção pode seguir normalmente.