DECISÃO

Hospital terá de pagar R$ 40 mil a filho após pai morrer por infecção hospitalar

Justiça concluiu que bactéria multirresistente foi adquirida durante internação e reconheceu direito a indenização por danos morais reflexos

Perla Ribeiro

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 11:22

Hospital terá de pagar R$ 40 mil a filho após pai morrer por infecção hospitalar Crédito: Imagem gerada por IA

A Justiça condenou um hospital do Distrito Federal a pagar R$ 40 mil a um homem após a morte do pai por uma infecção hospitalar adquirida durante a internação. A decisão da 3ª Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT) reformou a sentença de primeira instância, que havia rejeitado o pedido de indenização.

O paciente havia sido internado para realizar um tratamento ortopédico no ombro. Dias depois da cirurgia, apresentou um quadro infeccioso pulmonar, diagnosticado como pneumonia nosocomial provocada por uma bactéria multirresistente. O caso evoluiu e o paciente morreu.

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O filho entrou na Justiça pedindo reparação pelos danos morais decorrentes da perda do pai e alegou que a infecção estava relacionada a falhas do hospital na adoção de medidas preventivas e na descontaminação do ambiente. Durante o processo, o Hospital Santa Helena S/A afirmou que havia adotado os procedimentos necessários para prevenir infecções.

A instituição também sustentou que o agravamento do estado de saúde do paciente estaria relacionado a comorbidades, como hipertensão, anemia crônica e histórico prolongado de consumo de álcool. O hospital ainda argumentou que o próprio paciente teria contribuído para complicações ao retirar antes do período indicado a tipoia do braço operado. A perícia, porém, apontou outra conclusão sobre a origem da infecção.

Perícia confirmou origem hospitalar da infecção

O laudo pericial confirmou que a infecção havia sido adquirida no ambiente hospitalar e identificou falhas na prestação do serviço, incluindo a ausência de laudos conclusivos das culturas coletadas. Ao analisar o recurso, os desembargadores entenderam que as condições de saúde do paciente e a retirada da tipoia não eram suficientes para afastar a responsabilidade do hospital pela infecção.

Segundo o colegiado, esses fatores estavam relacionados à lesão no ombro e não ao dever da instituição de manter condições adequadas de assepsia e segurança no ambiente hospitalar. A Turma também destacou que a relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Nesse contexto, o filho do paciente foi considerado consumidor por equiparação.

Os desembargadores aplicaram o entendimento de que, quando uma infecção hospitalar é adquirida após determinado período de internação e está relacionada ao ambiente assistencial, pode ser caracterizada uma falha na prestação do serviço. A decisão considerou ainda os chamados danos morais reflexos, ou por ricochete, que ocorrem quando um evento que atinge diretamente uma pessoa também provoca dano moral a familiares ou pessoas próximas.

Hospital terá de pagar R$ 40 mil