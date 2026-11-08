PARA INSPIRAR

HQ resgata história do futebol feminino e revela proibição que durou quase 40 anos no Brasil

Livro Time dos Sonhos acompanha sete meninas que tentam formar um time de bairro e descobrem a trajetória das pioneiras da modalidade, proibida para mulheres por decreto entre 1941 e 1979



Mariana Rios

Agência Brasil

Publicado em 8 de novembro de 2026 às 16:13

A seleção que participou do torneio da China de 1988, precursor da primeira Copa do Mundo feminina Crédito: Reprodução/Agência Senado/Arquivo Pessoal

A história do futebol feminino no Brasil, marcada por pioneirismo, resistência e quase quatro décadas de proibição, ganha uma nova versão em quadrinhos. A HQ Time dos Sonhos, da jornalista e pesquisadora Angélica Kalil e da ilustradora PriWi, apresenta a trajetória da modalidade a partir da aventura de sete meninas que tentam montar um time de bairro e decidem investigar a história das mulheres que abriram caminho no esporte.

Publicado pela editora Bebel Books, o livro é voltado ao público infantojuvenil, mas também busca alcançar leitores de outras idades. Com linguagem descontraída, referências a memes e ilustrações que lembram um caderno de colagens, a obra recupera episódios importantes do futebol feminino no Brasil e em outros países. O lançamento acompanha a expectativa pela Copa do Mundo Feminina de 2027, que será realizada no Brasil.

A iniciativa surgiu da experiência das próprias autoras. PriWi, como é conhecida Priscila de Paula, foi goleira na juventude e voltou a jogar futebol amador na vida adulta. Já Angélica Kalil queria contar a história das mulheres no esporte no país. A união dos interesses deu origem à narrativa, na qual as personagens pesquisam sobre as pioneiras enquanto tentam construir a própria equipe.

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Proibição e apagamento da história

Um dos principais objetivos de Time dos Sonhos é preencher uma lacuna na memória esportiva brasileira: a falta de informações acessíveis sobre a trajetória das mulheres no futebol. Parte dessa ausência está relacionada à proibição oficial da modalidade durante décadas.

Em 1941, um decreto-lei assinado pelo então presidente Getúlio Vargas proibiu mulheres de praticarem esportes considerados incompatíveis com as condições de sua natureza. Entre as justificativas utilizadas na época estava a alegação de que o futebol poderia prejudicar uma futura gestação.

A proibição só foi revogada em 1979. A regulamentação oficial do futebol feminino, porém, veio quatro anos depois, em 1983.

Durante a pesquisa para o livro, Angélica Kalil encontrou documentos que mostram como a própria imprensa contribuiu para sustentar o preconceito. Nas décadas de 1930, manchetes de jornais questionavam a presença feminina nos gramados, com frases como “Pé de mulher não foi feito para se meter em chuteiras” e “O futebol mata a graça da mulher”.

Para a pesquisadora, a resistência ao futebol feminino ainda reflete problemas estruturais da sociedade brasileira.

“É importante lembrar que não foi apenas no Brasil que esse esporte foi proibido. Mas me parece que aqui, mesmo décadas depois de cair a proibição, ainda existe uma recusa ao futebol jogado por mulheres, que não é tão forte em outros países”, afirma Kalil, em entrevista à Agência Brasil.

Ela relaciona esse cenário ao racismo, à misoginia e à LGBTQIA+fobia presentes na sociedade.

Pioneiras do futebol feminino viram personagens

A HQ também resgata nomes de mulheres que marcaram a história da modalidade, como Fanta, Cebola, Soró, Sissi, Tafa, Kátia Cilene, Grazi, Lorena, Formiga, Cris e Marta.

As sete protagonistas da história têm nomes que homenageiam personalidades importantes na defesa dos direitos das mulheres. As personagens foram criadas por PriWi entre 2013 e 2018, inspiradas em amigas da escola e em meninas brasileiras.

A ilustradora conta que o trabalho de construção das personagens ganhou novas dimensões com o desenvolvimento das trajetórias individuais feito por Angélica Kalil. A intenção é que as leitoras consigam se reconhecer nas meninas que protagonizam a narrativa.

Onde encontrar o livro

Além do site da editora Bebel Books, Time dos Sonhos está disponível em cerca de 150 livrarias físicas do país e em lojas virtuais, como a Amazon.

O lançamento oficial ocorreu no Centro Olímpico, em São Paulo, com a participação de mais de 100 meninas que jogam futebol. As autoras também participam de atividades em escolas e projetos sociais voltados ao incentivo da modalidade, com oficinas de criação de brasões e identidade visual para times.