TECNOLOGIA E SEGURANÇA

IA ajuda polícia a prender mais de 700 suspeitos de violência contra mulheres no Brasil

Plataforma cruza mandados, registros policiais e imagens de câmeras para ajudar a localizar suspeitos e reunir provas

Wendel de Novais

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 11:11

Tecnologia é utilizada pelas polícias de Goiás, Paraná, São Paulo e Ceará Crédito: Divulgação

Uma inteligência artificial brasileira ajudou forças policiais a realizar mais de 700 prisões relacionadas à violência contra mulheres e crimes sexuais desde junho de 2025. Entre os casos estão 11 detenções por feminicídio. Desenvolvida pela empresa Pax, a tecnologia é utilizada pelas polícias de Goiás, Paraná, São Paulo e Ceará e teve resultados divulgados nesta quarta-feira (25), Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres.

Somente no último mês, foram mais de 200 prisões com o apoio da plataforma. Segundo a empresa, a cada oito horas, em média, um procurado por estupro foi preso com auxílio da ferramenta. Já a prisão de agressores por descumprimento de medidas protetivas ocorreu, em média, a cada 13 horas.

No Paraná, uma em cada quatro prisões por mandados relacionadas a esses crimes realizadas pela Polícia Civil em outubro contou com o suporte da tecnologia. A ferramenta cruza informações como mandados de prisão em aberto, registros policiais e imagens de câmeras para auxiliar na localização de suspeitos e na produção de provas.

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Em Caldas Novas, Goiás, uma mulher foi perseguida de moto pelo ex-companheiro no dia 26 de outubro, enquanto seguia para a Delegacia da Mulher para denunciá-lo por descumprimento de medida protetiva. Com o auxílio da plataforma, policiais recuperaram imagens do trajeto, reuniram evidências da perseguição e prenderam o homem em flagrante.

No Paraná, a tecnologia também auxiliou na localização de um condenado a 30 anos de prisão pelo assassinato da esposa, em 2010, em Arapongas. Ele estava sem endereço conhecido e foi encontrado em Ponta Grossa, após a identificação de sua rotina de deslocamento. Dois dias depois, em Curitiba, outro homem condenado a 16 anos por estupro de vulnerável foi localizado e preso no trabalho, em uma oficina mecânica.

“A inteligência artificial amplia a capacidade de investigação dos policiais, permitindo que tenham acesso, em segundos, a informações que antes poderiam levar horas ou dias para serem reunidas. Em situações de violência doméstica, essa agilidade pode salvar vidas”, afirma David Peixoto, fundador e CEO da Pax.

A plataforma funciona como um assistente de investigação, permitindo que policiais cruzem dados, busquem imagens, identifiquem veículos e reconstruam trajetos a partir de informações fornecidas pelas vítimas. Segundo a empresa, a tecnologia não toma decisões nem realiza prisões de forma autônoma: a análise das informações e as ações policiais continuam sob responsabilidade dos agentes.