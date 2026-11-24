FISCALIZAÇÃO

Ibama aplica R$ 156 mil em multas por irregularidades no controle de javalis

Fiscalização identificou falta de relatórios obrigatórios de atividades

Esther Morais

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 07:00

Ibama aplica R$ 156 mil em multas por irregularidades no controle de javalis Crédito: Divulgação

O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concluiu a terceira edição de uma operação de fiscalização do manejo de javalis em Goiás. A ação resultou na aplicação de R$ 156 mil em multas contra controladores da espécie que deixaram de apresentar relatórios obrigatórios referentes a atividades realizadas em 2022.

Iniciada em 2025, a operação notificou 686 manejadores que apresentavam irregularidades no Sistema Integrado de Manejo de Fauna (Simaf). Ao todo, 1.263 autorizações estavam com relatórios pendentes. Cerca de 40% dessas pendências estavam concentradas nos municípios de Jataí, Rio Verde, Caiapônia, Mineiros, Serranópolis e Paraúna.

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Ao fim da fiscalização, 54% dos manejadores procuraram regularizar a situação. Outros 23% foram autuados por não atenderem à notificação do órgão federal. Os usuários que não tinham endereço de correspondência válido deverão sofrer bloqueio preventivo até a regularização.

Segundo o Ibama, a apresentação dos relatórios é fundamental para acompanhar a presença dos javalis, identificar as regiões mais afetadas e orientar as estratégias de controle. O coordenador da operação e analista ambiental do instituto, Guilherme Destro, destacou que as multas aplicadas nesta etapa se referem especificamente à ausência de registros de 2022. A fiscalização também teve caráter orientativo, com incentivo à regularização voluntária.

O javali (*Sus scrofa*) é uma espécie exótica invasora que causa danos à vegetação nativa, ao solo, a nascentes e áreas úmidas. Também pode competir com animais silvestres e provocar prejuízos à produção agropecuária, especialmente para pequenos e médios produtores rurais.