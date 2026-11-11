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Ibama apreende 7 toneladas de nadadeiras de tubarão avaliadas em R$ 1,5 milhão

Carga corresponde a cerca de 13,8 mil animais

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 07:41

Ibama apreende 7 toneladas de nadadeiras de tubarão avaliadas em R$ 1,5 milhão
Ibama apreende 7 toneladas de nadadeiras de tubarão avaliadas em R$ 1,5 milhão Crédito: Divulgação / Qualidade melhorada com ajuda de IA

Uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e da Polícia Federal (PF) resultou na apreensão de aproximadamente 7 toneladas de nadadeiras de tubarão e na prisão de quatro pessoas no Pará. A ação ocorreu entre segunda (9) e terça-feira (10), nas proximidades da orla de Belém, durante a abordagem de uma embarcação que seguia em direção ao distrito de Icoaraci.

A carga, com cerca de 6,9 mil quilos de nadadeiras, corresponde a uma estimativa inicial de 13,8 mil tubarões. O material estava separado nos porões de uma embarcação de aproximadamente 20 metros, que não possuía identificação nem documentação de regularidade. O valor mínimo estimado dos produtos apreendidos é de R$ 1,5 milhão.

Segundo informações preliminares da fiscalização, a carga estava armazenada em São Domingos e teria como destino o Suriname. O pescado seria proveniente do litoral paraense.

Espécies de tubarão que permeiam o litoral

Tubarão-mako por Reprodução
Tubarão-martelo por Reprodução
Tubarão-cabeça-chata por Reprodução
Tubarão-tigre por Reprodução
Tubarão-lim ão por Reprodução
Tubarão-lixa por Reprodução
Cação-frango por Reprodução
1 de 7
Tubarão-mako por Reprodução

De acordo com o Ibama, há indícios iniciais de que as nadadeiras pertencem a uma única espécie. Amostras foram recolhidas para análise técnica, que deverá identificar os animais e verificar se há espécies ameaçadas de extinção entre os exemplares capturados.

A embarcação e os equipamentos utilizados na atividade foram apreendidos. O pescado será inutilizado para impedir a comercialização ou o uso ilegal. Os quatro tripulantes foram presos em flagrante por crime ambiental e encaminhados à Superintendência da Polícia Federal no Pará.

As investigações continuam para identificar a origem exata do material, sua destinação e a possível participação de outras pessoas na cadeia de transporte e comercialização. Também será apurada a eventual captura de espécies protegidas.

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