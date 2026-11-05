OPORTUNIDADE

IBGE abre inscrições para seleção com 27 mil vagas e auxílio-alimentação de R$ 1.192

Candidatos precisam ter ensino fundamental completo; prova objetiva está marcada para janeiro de 2027

Thais Borges

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:11

O último Censo Agropecuário concluído pelo IBGE foi realizado em 2017 Crédito: Marina Silva/Arquivo CORREIO

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o edital de um processo seletivo para a contratação temporária de 27.279 recenseadores que vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Os interessados poderão se inscrever entre 10h desta sexta-feira (6) e às 23h59 de 25 de novembro de 2026, pelo site da Fundação Cesgranrio.

As vagas estão distribuídas em municípios de todo o Brasil e exigem ensino fundamental completo. Entre as atribuições dos profissionais estão visitas a estabelecimentos agropecuários, entrevistas com produtores rurais, atualização de mapas e endereços das áreas de atuação e registro de dados nos dispositivos eletrônicos de coleta. Os contratados também deverão participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.

IBGE abre inscrições para seleção com 27 mil vagas e auxílio-alimentação de R$ 1.192 1 de 4

A remuneração mensal será de R$1.741, acrescida de pagamento por produtividade, calculado com base na quantidade de unidades visitadas e questionários aplicados. Os profissionais também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais com adicional de um terço e auxílio para custear os deslocamentos.

A seleção será realizada conforme os termos da Lei nº 8.745/1993, que regulamenta as contratações temporárias na Administração Pública Federal. Os contratos terão duração estimada de até seis meses, com possibilidade de prorrogação de acordo com as necessidades da operação, respeitado o limite máximo de quatro anos.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. Para participar, será necessário pagar uma taxa de inscrição de R$70.

A coleta do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola está prevista para 2027. O levantamento deverá reunir dados essenciais sobre a realidade do campo brasileiro, que servirão de base para pesquisas, formulação de políticas públicas e decisões relacionadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.

O edital completo, com a distribuição das vagas por município, os locais de prova e as demais regras do processo seletivo, está disponível no site da Fundação Cesgranrio. O IBGE também orienta os candidatos a utilizarem exclusivamente os canais oficiais para realizar a inscrição e ficarem atentos a possíveis golpes.

Serviço

Cargo: Recenseador

Total de vagas: 27.279

Escolaridade: Ensino fundamental completo

Inscrições: de 6 a 25 de novembro de 2026

Taxa de inscrição: R$ 70,00

Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h

Remuneração: R$ 1.741,00, mais pagamento por produtividade e benefícios