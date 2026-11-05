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Thais Borges
Publicado em 5 de novembro de 2026 às 13:11
O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou o edital de um processo seletivo para a contratação temporária de 27.279 recenseadores que vão atuar no 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola. Os interessados poderão se inscrever entre 10h desta sexta-feira (6) e às 23h59 de 25 de novembro de 2026, pelo site da Fundação Cesgranrio.
As vagas estão distribuídas em municípios de todo o Brasil e exigem ensino fundamental completo. Entre as atribuições dos profissionais estão visitas a estabelecimentos agropecuários, entrevistas com produtores rurais, atualização de mapas e endereços das áreas de atuação e registro de dados nos dispositivos eletrônicos de coleta. Os contratados também deverão participar de treinamentos e atividades de acompanhamento da operação censitária.
IBGE abre inscrições para seleção com 27 mil vagas e auxílio-alimentação de R$ 1.192
A remuneração mensal será de R$1.741, acrescida de pagamento por produtividade, calculado com base na quantidade de unidades visitadas e questionários aplicados. Os profissionais também terão direito a benefícios como auxílio-alimentação de R$1.192, auxílio pré-escolar, 13º salário proporcional, férias proporcionais com adicional de um terço e auxílio para custear os deslocamentos.
A seleção será realizada conforme os termos da Lei nº 8.745/1993, que regulamenta as contratações temporárias na Administração Pública Federal. Os contratos terão duração estimada de até seis meses, com possibilidade de prorrogação de acordo com as necessidades da operação, respeitado o limite máximo de quatro anos.
Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva, prevista para 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h. Para participar, será necessário pagar uma taxa de inscrição de R$70.
A coleta do 12º Censo Agropecuário, Florestal e Aquícola está prevista para 2027. O levantamento deverá reunir dados essenciais sobre a realidade do campo brasileiro, que servirão de base para pesquisas, formulação de políticas públicas e decisões relacionadas ao desenvolvimento do setor agropecuário.
O edital completo, com a distribuição das vagas por município, os locais de prova e as demais regras do processo seletivo, está disponível no site da Fundação Cesgranrio. O IBGE também orienta os candidatos a utilizarem exclusivamente os canais oficiais para realizar a inscrição e ficarem atentos a possíveis golpes.
Serviço
Cargo: Recenseador
Total de vagas: 27.279
Escolaridade: Ensino fundamental completo
Inscrições: de 6 a 25 de novembro de 2026
Taxa de inscrição: R$ 70,00
Prova objetiva: 31 de janeiro de 2027, das 13h às 17h
Remuneração: R$ 1.741,00, mais pagamento por produtividade e benefícios
Inscrições e edital: site da Fundação Cesgranrio