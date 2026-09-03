DECISÃO JUDICIAL

Idosa de 80 anos é atingida por carrinho de compras em supermercado, tem fratura no tornozelo e ganha indenização na Justiça

Mulher fraturou o tornozelo, perdeu parte da função motora e ficou com dificuldade permanente para caminhar após acidente

Perla Ribeiro

Publicado em 3 de setembro de 2026 às 13:20

Supermercado terá de indenizar idosa de 80 anos que fraturou o tornozelo após ser atingida por carrinho de compras Crédito: Pixabay

Uma idosa de 80 anos que teve o tornozelo fraturado depois de ser atingida por um carrinho carregado com mais de 100 produtos deverá receber indenização do supermercado onde ocorreu o acidente, em Belo Horizonte, em Minas Gerais. A Justiça determinou o pagamento de R$ 15 mil por danos morais e R$ 626,98 por danos materiais, referentes a medicamentos e consultas.



O acidente aconteceu em fevereiro de 2024, em uma unidade localizada no bairro Cachoeirinha, na região Noroeste da capital mineira. Segundo o processo, a mulher deixava o estabelecimento quando o carrinho, carregado com mais de uma centena de produtos, perdeu a sustentação e tombou sobre a perna dela. Um laudo do Instituto Médico Legal (IML) apontou que a vítima ficou com perda de 30% da função motora e debilidade permanente para caminhar.

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Idosa apontou falhas no supermercado

A defesa da consumidora afirmou que houve falha na prestação do serviço e nas condições oferecidas pelo estabelecimento para garantir a segurança dos clientes. Entre os problemas apontados estavam a ausência de elevadores para pessoas com mobilidade reduzida, a inclinação excessiva da esteira, a falta de avisos de segurança, a ausência de funcionários para auxiliar os clientes e uma possível falha nas travas do carrinho.

O supermercado, por outro lado, afirmou que as instalações atendiam às normas técnicas de acessibilidade e que prestou socorro imediatamente após o acidente. A empresa também sustentou que a própria idosa teria sido responsável pelo ocorrido ao manusear o carrinho na rampa.

Juíza rejeitou culpa da vítima

Ao analisar o caso, a juíza Lílian Bastos de Paula, da 8ª Vara Cível de Belo Horizonte, rejeitou a alegação de culpa exclusiva da consumidora. A magistrada destacou o dever de segurança do estabelecimento e a proteção assegurada à pessoa idosa pelo Código de Defesa do Consumidor e pelo Estatuto do Idoso.

Na decisão, ela considerou que não seria razoável esperar que uma mulher com mais de 80 anos conseguisse controlar, em uma área inclinada, a força e o peso de um carrinho com mais de 100 produtos. Outro ponto considerado pela Justiça foi a falta de documentos sobre a manutenção periódica do equipamento.

A juíza também observou que o supermercado não apresentou as imagens das câmeras de segurança. Segundo a decisão, a própria empresa havia informado que o circuito interno registrava o salão e a esteira, mas não disponibilizou as gravações.

Sequelas foram consideradas na indenização

Para definir o valor dos danos morais, a magistrada levou em conta não apenas a fratura, mas também as consequências permanentes do acidente. A idosa sofreu fratura óssea na região do tornozelo, precisou permanecer em repouso absoluto por quase três meses e teve limitações para realizar atividades domésticas.