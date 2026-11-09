CRIME

Idosa de 81 anos agredida por lutador detalha crime em condomínio: 'Ele é muito covarde'

Lucas Portela Fontana Gomes, 32 anos, também tentou invadir o imóvel de outra vizinha

Wendel de Novais

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 07:26

Célia foi agredida por lutador em condomínio Crédito: Fantástico

Três mulheres foram vítimas de violência praticada pelo mesmo homem em um prédio na Tijuca, no Rio de Janeiro. Duas delas foram agredidas fisicamente, incluindo uma idosa de 81 anos, enquanto uma terceira foi ameaçada durante uma tentativa de invasão. O suspeito, Lucas Portela Fontana Gomes, 32 anos, teve a prisão preventiva decretada após passar por audiência de custódia no sábado (7)

O primeiro ataque aconteceu na madrugada de quinta-feira (5), quando Lucas teria invadido o apartamento da vizinha Célia, 81 anos, após arrombar a porta da cozinha. A idosa contou que foi atingida repetidamente na cabeça e no rosto. Ela sofreu traumatismo craniano, precisou ser hospitalizada e recebeu alta no sábado.

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Em entrevista ao Fantástico, Célia relatou que já havia presenciado episódios anteriores de gritos e ameaças feitos pelo vizinho. "Ele é muito covarde, agredir uma mulher de 81 anos. [...] Enquanto ele socava e chutava a porta, o meu filho tentava segurar. Ele jogou a porta no chão e ficava gritando que ia nos matar", relatou a idosa.

Os gritos também alertaram Vera Lúcia Nascimento, outra moradora do mesmo corredor, que acionou a polícia. Depois de deixar o imóvel de Célia, Lucas teria tentado invadir o apartamento de Vera, onde estavam a mãe dela, que é acamada, e os dois filhos. Segundo a moradora, o homem socou e chutou a porta até derrubá-la, enquanto ameaçava matar os ocupantes.