DECISÃO

Idosa desenvolve doença grave, entra com processo e Justiça suspende descontos em aposentadoria após confirmar diagnóstico

Colegiado também levou em conta a existência de outros oito devedores solidários e determinou prioridade à busca de outros bens

Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:21

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho suspendeu a penhora da aposentadoria de uma mulher de 73 anos diagnosticada com câncer de mama. Por unanimidade, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) acolheu o recurso da idosa, que recebe R$ 3.911,14 mensais e alegou que o bloqueio comprometia sua subsistência e o custeio do tratamento médico.

Ao analisar o caso, os magistrados entenderam que a situação exigia uma distinção em relação à regra geral adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) para penhoras sobre rendimentos. O Tema 75 do TST permite a constrição de até 50% dos ganhos líquidos para pagamento de dívidas trabalhistas, desde que seja preservado ao devedor o recebimento de pelo menos um salário mínimo.

A relatora do processo, desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo, avaliou que a aplicação desse entendimento pressupõe condições ordinárias de saúde e capacidade financeira. No caso analisado, a idade da mulher, o diagnóstico de câncer e a dependência exclusiva da aposentadoria para viver e pagar o tratamento justificaram afastar a regra geral.

Justiça 1 de 4

Segundo a magistrada, manter o desconto sobre o benefício poderia comprometer a continuidade do tratamento oncológico e expor a idosa ao risco de agravamento da doença. A relatora também ressaltou que a legislação prevê proteções específicas para pessoas com doenças graves, citando a isenção do Imposto de Renda e a possibilidade de liberação de saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Outro fator considerado pelo colegiado foi a existência de outros oito devedores no processo, responsabilizados solidariamente pela dívida. Para a relatora, manter a penhora sobre a aposentadoria de uma pessoa idosa e gravemente enferma, diante da presença de outros responsáveis pelo débito, seria uma medida desproporcional e excessivamente rigorosa.