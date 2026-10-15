Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idosa desenvolve doença grave, entra com processo e Justiça suspende descontos em aposentadoria após confirmar diagnóstico

Colegiado também levou em conta a existência de outros oito devedores solidários e determinou prioridade à busca de outros bens

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 16:21

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo
Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo Crédito: Reprodução

A Justiça do Trabalho suspendeu a penhora da aposentadoria de uma mulher de 73 anos diagnosticada com câncer de mama. Por unanimidade, a 10ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2) acolheu o recurso da idosa, que recebe R$ 3.911,14 mensais e alegou que o bloqueio comprometia sua subsistência e o custeio do tratamento médico.

Ao analisar o caso, os magistrados entenderam que a situação exigia uma distinção em relação à regra geral adotada pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST) para penhoras sobre rendimentos. O Tema 75 do TST permite a constrição de até 50% dos ganhos líquidos para pagamento de dívidas trabalhistas, desde que seja preservado ao devedor o recebimento de pelo menos um salário mínimo.

A relatora do processo, desembargadora Ana Maria Moraes Barbosa Macedo, avaliou que a aplicação desse entendimento pressupõe condições ordinárias de saúde e capacidade financeira. No caso analisado, a idade da mulher, o diagnóstico de câncer e a dependência exclusiva da aposentadoria para viver e pagar o tratamento justificaram afastar a regra geral.

Justiça

Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
Justiça por Shutterstock
1 de 4
Justiça por Shutterstock

Segundo a magistrada, manter o desconto sobre o benefício poderia comprometer a continuidade do tratamento oncológico e expor a idosa ao risco de agravamento da doença. A relatora também ressaltou que a legislação prevê proteções específicas para pessoas com doenças graves, citando a isenção do Imposto de Renda e a possibilidade de liberação de saldos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Outro fator considerado pelo colegiado foi a existência de outros oito devedores no processo, responsabilizados solidariamente pela dívida. Para a relatora, manter a penhora sobre a aposentadoria de uma pessoa idosa e gravemente enferma, diante da presença de outros responsáveis pelo débito, seria uma medida desproporcional e excessivamente rigorosa.

Com base no princípio da menor onerosidade da execução, previsto no Código de Processo Civil, a desembargadora defendeu que a busca por bens dos demais devedores ou de empresas integrantes do grupo econômico deve ter prioridade antes de atingir a renda destinada à subsistência da mulher.

Leia mais

Imagem - Delegada é presa suspeita de receber dinheiro do PCC para vazar informações

Delegada é presa suspeita de receber dinheiro do PCC para vazar informações

Imagem - Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio

Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio

Imagem - Bebê de 23 dias é morto com 15 facadas durante briga entre os pais, que são presos

Bebê de 23 dias é morto com 15 facadas durante briga entre os pais, que são presos

Tags:

Justiça do Trabalho

Mais recentes

Imagem - Falso Keanu Reeves engana idosa, promete cartão VIP para shows ao pedir dinheiro e dá golpe de R$ 7,5 mil após vítima pedir empréstimos

Falso Keanu Reeves engana idosa, promete cartão VIP para shows ao pedir dinheiro e dá golpe de R$ 7,5 mil após vítima pedir empréstimos
Imagem - Delegada é presa suspeita de receber dinheiro do PCC para vazar informações

Delegada é presa suspeita de receber dinheiro do PCC para vazar informações
Imagem - Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio

Casa da família Matsunaga é invadida em SP e três bandidos morrem em tiroteio