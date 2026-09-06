Idosa é jogada no chão por ladrão e tem cordões de ouro roubados

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Metrópoles
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17:54
Uma idosa de 79 anos foi vítima de um assalto nesta sexta-feira (4), no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 12h54, quando a mulher chegava ao prédio onde mora a mãe, após uma caminhada pela região.
Imagens obtidas pela coluna Mirelle Pinheiro mostram o momento em que o homem se aproxima da idosa e entra no edifício junto com ela. Na sequência, ele derruba a vítima no chão e rouba os cordões de ouro que ela usava.