BRASIL

Idosa é jogada no chão por ladrão e tem cordões de ouro roubados

Crime ocorreu no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 12h54 da sexta-feira (4)

Metrópoles

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17:54

Idosa tem cordões de ouro roubados e é jogada no chão por ladrão Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Uma idosa de 79 anos foi vítima de um assalto nesta sexta-feira (4), no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 12h54, quando a mulher chegava ao prédio onde mora a mãe, após uma caminhada pela região.