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Idosa é jogada no chão por ladrão e tem cordões de ouro roubados

Crime ocorreu no Méier, zona norte do Rio de Janeiro, por volta das 12h54 da sexta-feira (4)

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 6 de setembro de 2026 às 17:54

Idosa tem cordões de ouro roubados e é jogada no chão por ladrão
Idosa tem cordões de ouro roubados e é jogada no chão por ladrão Crédito: Reprodução/ Metrópoles

Uma idosa de 79 anos foi vítima de um assalto nesta sexta-feira (4), no Méier, zona norte do Rio de Janeiro. O crime ocorreu por volta das 12h54, quando a mulher chegava ao prédio onde mora a mãe, após uma caminhada pela região.

Imagens obtidas pela coluna Mirelle Pinheiro mostram o momento em que o homem se aproxima da idosa e entra no edifício junto com ela. Na sequência, ele derruba a vítima no chão e rouba os cordões de ouro que ela usava.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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