Idosa é resgatada após ser mantida presa e alimentada pela janela

Idosa era mantida em cárcere sem comida. Crédito: Polícia Civil

Uma idosa de 90 anos foi resgatada pela Polícia Civil, em Valparaíso de Goiás, no entorno do Distrito Federal, após ser mantida em cárcere privado pela própria filha.



A mulher era alimentada pela janela por uma vizinha, e foi encontrada no dia 13 de julho por uma assistente social que fazia uma visita em um condomínio residencial do município.



Segundo o G1, a polícia recebeu a denúncia por meio do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas). A assistente social foi recebida pela idosa na janela, porque não estava com a chave para abrir a porta.

Ainda na conversa com a profissional, a idosa contou que a filha brigava com ela constantemente, além de a deixar sem comida. Com isso, a vizinha passava marmita pela janela para conseguir se alimentar.

Com a denúncia, os agentes conseguiram entrar no apartamento e descobriram que a válvula do fogão estava aberta, podendo causar um incêndio na casa. Ainda no imóvel, baratas foram encontradas espalhadas pela sujeira.