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Idosa perde R$ 13 mil em golpe do falso Elon Musk: 'Deixei tudo para dar cartão para eles'

Golpista se passava pelo bilionário e convencia a vítima a comprar cartões de lojas

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 21:41

Idosa perde R$ 13 mil após acreditar no falso Elon Musk
Idosa perde R$ 13 mil após acreditar no falso Elon Musk Crédito: Reproduçao

Uma idosa foi vítima de um golpe virtual após acreditar que estava se relacionando com o empresário Elon Musk. Moradora de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, a mulher gastou cerca de R$ 13 mil com a compra de cartões de lojas de departamento desde janeiro do ano passado.

Em entrevista à EPTV, a vítima contou que começou a conversar com o golpista acreditando se tratar do empresário sul-africano. Inicialmente, a relação era apenas de amizade. “Ele falava para mim que ele era o Elon Musk. E eu achava que era com ele que eu estava conversando. Não por interesse, por amizade”, relatou.

Com o passar do tempo, o homem começou a pedir dinheiro à idosa, alegando que precisava de ajuda financeira para uma fábrica. O golpista orientava a vítima a comprar cartões de lojas de departamento e repassar os dados para ele.

Segundo a mulher, ela chegava a comprar dois ou três cartões por vez, com valores de R$ 200 cada. Ao longo das conversas, a relação se tornou mais próxima, e os dois passaram a se chamar de “amor”.

“Eu deixei de cuidar da minha saúde, eu deixei tudo para dar cartão para eles”, contou à emissora.

A idosa começou a desconfiar do golpe ao perceber a quantia que já havia gasto com os cartões. Até então, os filhos não sabiam que a mãe mantinha contato com o homem que se passava por Elon Musk.

“A única coisa que eu espero é que a justiça pegue eles, só isso. Para eles não prejudicarem mais ninguém”, afirmou.

Além dos R$ 13 mil gastos com os cartões, a polícia investiga um empréstimo de R$ 22 mil vinculado ao benefício do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) da vítima.

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