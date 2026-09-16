FOI ENGANADA

Idosa perde R$ 60 mil em golpe de falso bilhete de loteria

Três suspeitos foram presos e um quarto é procurado

Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 09:58

Idosa perde R$ 60 mil em golpe de falso bilhete de loteria Crédito: Reprodução

Uma idosa perdeu R$ 60 mil depois de ser enganada por criminosos que aplicaram o golpe do bilhete premiado. Segundo a polícia, a vítima caminhava pela Gávea, na Zona Sul do Rio de Janeiro, no dia 2 de setembro, quando foi abordada por um casal.

Os suspeitos afirmaram ter ganhado R$ 10 milhões em uma loteria, mas disseram que não poderiam receber o prêmio por motivos religiosos. Em seguida, ofereceram à idosa a suposta premiação em troca de R$ 60 mil.

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A mulher aceitou a proposta e foi levada pelos suspeitos até uma agência bancária em Copacabana, onde realizou a transferência. Após descobrir que havia sido enganada, ela procurou a 15ª DP (Gávea) e registrou a ocorrência.

A investigação utilizou imagens de câmeras de segurança para identificar o veículo usado pelos criminosos. Na segunda-feira (14), quando o carro voltou a circular pela Zona Sul, os policiais fizeram um cerco e conseguiram interceptá-lo em Copacabana.

Luis Antonio Borges Brito, Ivan Teixeira e Elaine Aparecida Loterio foram presos. Um quarto suspeito, Luiz Casagrande Pedrozo, conseguiu fugir e é procurado.