BRASIL

Idosa viaja para encontrar namorado, passa 12 dias desaparecida e é morta após transferir R$ 34 mil para suspeitos

Três suspeitos foram presos em flagrante

Elaine Sanoli

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 16:05

Ramona Irene Cuevas Martinez foi encontrada morta em Jaíba Crédito: Reprodução/ PMMG

Uma idosa de 70 anos foi encontrada morta em uma área de mata na cidade de Jaíba, em Minas Gerais. A vítima, que era moradora de São Paulo, estava desaparecida havia 12 dias após viajar para o estado mineiro, onde morava o namorado, de 58 anos. Ele e mais dois suspeitos foram presos em flagrante. Cerca de R$ 34 mil foram transferidos da conta bancária da mulher.

A vítima foi identificada como Ramona Irene Cuevas Martinez, segundo informações do portal g1 MG. Ela saiu de São Paulo para Minas Gerais para encontrar o homem com quem tinha um relacionamento, que reside em Manga.

Segundo informações da Polícia Militar, ela também teria se relacionado com um homem de 22 anos. Juntos, os dois teriam obrigado a mulher a realizar transferências bancárias, com a ajuda de um terceiro suspeito.

A vítima foi levada para a cidade de Jaíba, onde havia uma agência da Caixa Econômica Federal, para efetuar a transação de R$ 16 mil na manhã da última sexta-feira (28). No dia seguinte, sábado (29), outros R$ 18 mil foram transferidos para os criminosos.

Ramona foi morta com golpes na cabeça e estrangulamento, segundo a polícia. Os suspeitos usaram o dinheiro transferido para comprar gasolina e uma pá, que teria sido utilizada para enterrar o corpo em uma área de mata.