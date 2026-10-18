CRIME

Idoso de 67 anos é atropelado em ato pró-Lula e motorista é preso após fugir sem prestar socorro

Condutor avançou o sinal vermelho e deixou o local sem prestar socorro;

Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:16

Motorista atropelou idoso e fugiu do local Crédito: Reprodução

Um idoso de 67 anos ficou ferido após ser atropelado durante uma manifestação em apoio ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na noite de sábado (17), no Centro de Belo Horizonte. O motorista, de 45 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil, suspeito de tentativa de homicídio.

O atropelamento aconteceu por volta das 18h30, no cruzamento das ruas da Bahia e Tupinambás. Conforme o relato de um guarda civil à Polícia Militar, o condutor de um Volkswagen Up amarelo teria avançado o sinal vermelho e atingido o idoso. Mesmo após a queda da vítima, o motorista seguiu dirigindo sem prestar socorro. O momento foi registrado em vídeo.

Motorista atropelou idoso e fugiu do local 1 de 5

A vítima contou aos policiais que atravessava pela faixa de pedestres quando foi atingida. Com dores nas pernas e fraturas no tornozelo, foi encaminhada ao Hospital de Pronto-Socorro João XXIII. O motorista foi localizado posteriormente na Rua da Bahia, na região do Lourdes, Centro-Sul da capital mineira. Aos policiais, ele afirmou que manifestantes haviam atirado garrafas de água e latas de bebida contra o veículo, atingindo sua esposa.

Segundo a versão apresentada pelo condutor, os filhos do casal, de 8 e 10 anos, ficaram em pânico com a situação. Ele alegou ter acelerado para fugir de possíveis agressões e disse que não percebeu que havia atropelado o idoso. Também afirmou que pretendia chamar o serviço de emergência quando chegasse em casa.