Idoso morre durante sexo, mulher alega ser casada e foge pulando muro do motel

Um homem de 63 anos morreu após sofrer um ataque cardíaco no quarto de um motel em Goiás. O idoso estava acompanhado de uma mulher, que alegou ser casada e fugiu do local pulando um muro.



Segundo o g1, foi instaurado um inquérito policial para apurar o caso, e a Polícia Civil goiana aguarda os laudos da perícia para definir os próximos passos da investigação.



O caso aconteceu no último domingo (30).



Uma testemunha que trabalha no motel revelou que recebeu uma ligação via interfone. Na chamada, a mulher informou que o idoso estava passando mal.