Idoso perde o controle e invade farmácia com caminhonete

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Metrópoles
Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:51
Um homem, de 81 anos, perdeu o controle da caminhonete que conduzia nesta segunda-feira (19) e acabou invadindo uma farmácia. O caso aconteceu no Jardim Buchi Modeneis, em Limeira, interior de São Paulo.
De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o idoso dirigia o veículo em direção ao estacionamento do local quando a caminhonete se descontrolou. O automóvel atingiu a fachada da loja e quebrou os vidros ao entrar. O homem não soube explicar às autoridades o motivo pela perda de controle.