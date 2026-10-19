Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Idoso perde o controle e invade farmácia com caminhonete

Suspeito ia em direção ao estacionamento quando colidiu com a fachada do estabelecimento. Estilhaços de vidro atingiram uma das funcionária

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 20:51

Idoso perde o controle e invade farmácia com caminhonete
Idoso perde o controle e invade farmácia com caminhonete Crédito: Reprodução

Um homem, de 81 anos, perdeu o controle da caminhonete que conduzia nesta segunda-feira (19) e acabou invadindo uma farmácia. O caso aconteceu no Jardim Buchi Modeneis, em Limeira, interior de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), o idoso dirigia o veículo em direção ao estacionamento do local quando a caminhonete se descontrolou. O automóvel atingiu a fachada da loja e quebrou os vidros ao entrar. O homem não soube explicar às autoridades o motivo pela perda de controle.

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

Mais recentes

Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (19/10)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Lotofácil, Quina e outras loterias desta segunda-feira (19/10)
Imagem - Dupla Sena 3022 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (19)

Dupla Sena 3022 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (19)
Imagem - Lotomania 2989 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (19)

Lotomania 2989 hoje: confira o resultado desta segunda-feira (19)