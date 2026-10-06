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Idoso perde toda a aposentadoria após ter cartão de crédito fraudado, aciona a justiça e terá que ser indenizado

Agricultor aposentado de 74 anos não reconheceu dezenas de transações virtuais; Justiça também determinou devolução em dobro dos valores debitados

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 13:06

Idoso perde toda a aposentadoria após ter cartão de crédito fraudado, aciona a justiça e terá que ser indenizado
Idoso perde toda a aposentadoria após ter cartão de crédito fraudado, aciona a justiça e terá que ser indenizado Crédito: Imagem gerada pela IA

Um agricultor aposentado de 74 anos teve a conta bancária esvaziada após terceiros realizarem uma série de compras virtuais com os dados de seu cartão de crédito. Cliente do Sicredi havia 10 anos, ele descobriu a fraude quando tentou fazer uma compra com o cartão físico e percebeu que não tinha mais dinheiro na conta onde recebe os benefícios previdenciários.

A Justiça reconheceu falhas na prestação do serviço bancário e condenou a Confederação das Cooperativas do Sicredi a devolver em dobro os valores debitados em razão das compras fraudulentas, além de pagar R$ 5 mil por danos morais. A decisão é do juiz Marco André Simm de Faveri, da Vara Judicial da Comarca de Augusto Pestana, e foi proferida em 28 de setembro.

Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria

Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais
Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodução/Redes Sociais
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Mulher agradece no altar após ex sumido por 14 anos voltar, morrer e deixar aposentadoria por Reprodição/Redes Sociais

Compras foram feitas por carteira digital

De acordo com o processo, o agricultor percebeu que havia débitos relacionados a faturas de cartão com compras eletrônicas que nunca realizou. Relatórios apresentados no caso mostraram que as transações foram feitas por terceiros, e os produtos chegaram a endereços diferentes do consumidor. Entre as compras identificadas estavam produtos infantis, peças automotivas, serviços de streaming e até aplicativos de relacionamento. As operações foram realizadas por meio de uma carteira digital que utilizava os dados bancários do aposentado.

Justiça aponta falhas no serviço

Ao analisar as provas, o juiz concluiu que houve “graves falhas” na prestação do serviço. Entre os problemas apontados estava a ausência do envio das faturas físicas ao endereço do cliente e a adoção do débito automático integral na conta-corrente. Para o magistrado, essas medidas dificultaram que o consumidor percebesse rapidamente a sequência de compras feitas por terceiros. A situação foi considerada ainda mais grave diante da condição de hipervulnerabilidade do cliente. 

“A instituição financeira não pode se eximir de responsabilidade alegando o uso formal de dados do cartão”, afirmou o juiz. Segundo Faveri, cabe à instituição monitorar o padrão de consumo dos clientes e adotar medidas preventivas diante de movimentações que destoem de seus hábitos.

Limite do cartão teria sido ampliado

Outro ponto destacado na sentença foi a atuação da própria instituição diante das transações. Em vez de bloquear compras virtuais que, segundo a decisão, estavam “descoladas dos hábitos de um associado idoso que nunca operou comércio eletrônico”, a cooperativa teria aumentado unilateralmente o limite do cartão.

Na avaliação do juiz, a medida acabou permitindo que os fraudadores ampliassem o prejuízo. A sentença também afastou a possibilidade de atribuir culpa ao consumidor pelos desfalques. Ao determinar o pagamento de R$ 5 mil por danos morais, o magistrado considerou o impacto financeiro e emocional provocado pela fraude. O aposentado ficou sem o dinheiro de seu benefício e precisou fazer novos aportes para lidar com a situação.

O juiz também destacou o receio de que o consumidor tivesse o nome negativado enquanto tentava resolver os débitos que não reconhecia. Além da indenização, a sentença declarou nulas todas as compras virtuais fraudulentas registradas nas faturas e determinou a devolução em dobro dos valores retirados da conta em decorrência da fraude. O montante deverá ser calculado na fase de liquidação da sentença. A decisão ainda cabe recurso.

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