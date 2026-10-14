VALOR RETIDO

iFood é autuado após cliente fazer compra de R$ 560, não receber pedido e ter reembolso negado

Consumidora comprou 44 itens em um supermercado

Esther Morais

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 07:30

Ifood abre vagas remotas Crédito: Divulgação

O iFood foi autuado pelo Procon de Santa Catarina (Procon-SC) após uma consumidora da Grande Florianópolis realizar uma compra de supermercado de R$ 560,33, com 44 itens, não receber o pedido e ter o reembolso negado. O caso levou à abertura de um Processo Administrativo Sancionatório para investigar a política de cancelamento e retenção de valores adotada pela plataforma.

O órgão vai avaliar se as regras estão de acordo com o Código de Defesa do Consumidor e se os critérios aplicados são transparentes e proporcionais. A apuração também vai analisar como o aplicativo trata situações em que produtos ficam indisponíveis, quais critérios são utilizados para reter valores e se o montante cobrado corresponde a algum prejuízo efetivamente causado pela não entrega da compra.

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Segundo o Procon-SC, embora a investigação tenha começado a partir de um caso individual, o objetivo é verificar possíveis impactos da prática sobre outros consumidores. O órgão também considera as particularidades das compras de supermercado, cujos produtos podem ter características diferentes das refeições preparadas para consumo imediato.

A autuação não representa uma condenação antecipada. O iFood será chamado a apresentar defesa, esclarecimentos e documentos sobre a operação e sua política de cancelamento e reembolso. Ao fim do processo, o órgão avaliará as medidas administrativas cabíveis caso sejam identificadas irregularidades.