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Igreja Universal constrói o segundo Templo de Salomão; saiba como é

Templo está sendo construído em Gramado

Estadão

Publicado em 23 de setembro de 2026 às 21:22

Templo de Salomão em Gramado Crédito: Reprodução

O segundo Templo de Salomão da Igreja Universal do Reino de Deus está sendo construído em Gramado, um dos principais destinos turísticos do Brasil, localizado na Serra Gaúcha, no Rio Grande do Sul. Iniciada em maio de 2025, a obra está com a primeira fase praticamente concluída e tem a inauguração prevista para julho de 2027.

O primeiro Templo de Salomão fica na região do Brás, em São Paulo, e foi inaugurado em julho de 2014. A construção é uma réplica inspirada no templo bíblico, em Jerusalém, conhecido como Segundo Templo. O templo paulistano é a sede mundial da Igreja Universal.

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Conforme a Universal, a igreja em Gramado tem o objetivo de atrair turistas que não estão, necessariamente, ligados às religiões evangélicas. "Ao longo deste primeiro ano, muitos visitantes que passam por Gramado acompanham o avanço da construção com entusiasmo. Além dos moradores da região, turistas de diferentes estados e até de outros países também demonstram expectativa em relação ao templo", diz a igreja em seu site oficial.

O bispo Guaracy Santos, responsável pelo trabalho evangélico da Universal no Rio Grande do Sul, diz que será impossível entrar ou sair da cidade sem ver o templo. A construção está localizada na Av. Borges de Medeiros, em frente ao Lago Joaquina Rita Bier, um dos pontos turísticos da cidade.

Dimensões mais modestas em comparação com estrutura de SP

A construção ocupa uma área de cerca de 3 mil m², tem 33,3 metros de profundidade, 21 m de largura e 17 de altura. Como comparação, o Templo de Salomão paulista abrange área de 70 mil m², tendo 126 m de comprimento, 104 de largura e 55 metros de altura, com dois subsolos - quase duas vezes a altura do Cristo Redentor.

"Embora seja classificado como de pequeno porte, o templo apresenta características únicas. Sua estrutura combina concreto e elementos metálicos, inspirando-se no Templo de Salomão bíblico, mas com adaptações para atender às necessidades atuais", diz a Universal, sobre a obra de Gramado.

Enquanto a primeira fase da obra envolveu toda a parte estrutural, a segunda incluirá instalações elétricas e hidráulicas, vedações, acabamentos e paisagismo. O futuro templo contará com um santuário com capacidade para 400 pessoas, além de um auditório com 70 lugares. Haverá ainda batistério, salas da escola bíblica infantil e ambientes multiuso. Como comparação, no templo paulistano cabem 10 mil pessoas.

A igreja destaca também o átrio, que reunirá peças artísticas inspiradas no templo original. Na área externa, haverá jardins, esplanada e uma exposição de elementos históricos que vão compor um tour de visitação. "O Templo de Salomão de Gramado nasce com um propósito claro: ser um espaço aberto a todos. Pessoas de diferentes origens, classes sociais e até países poderão visitar o local, que também contribuirá para o cenário arquitetônico e turístico da cidade", diz a Universal.