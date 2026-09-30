Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Imagem de Nossa Senhora Aparecida é encontrada sem cabeça em capital brasileira

Arquidiocese repudiou a violência contra símbolos de fé e pediu a identificação dos responsáveis

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:04

Imagem foi encontrada sem cabeça
Imagem foi encontrada sem cabeça Crédito: Reprodução

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada sem cabeça na noite de sexta-feira (25), na Cruz do Chilão, no bairro Santa Helena, em Cuiabá. A Arquidiocese da capital mato-grossense divulgou o caso e pediu que as autoridades identifiquem os responsáveis.

O local onde a peça foi encontrada integra a memória religiosa, histórica e cultural da cidade, segundo a instituição. Em nota, a Arquidiocese condenou a violência contra símbolos religiosos e afirmou que espera a apuração do episódio.

“Atos de intolerância, discriminação e violência motivados pela religião podem configurar crimes e devem ser devidamente apurados e responsabilizados pelas autoridades competentes”, declarou.

Do rio à devoção nacional: conheça a história de Nossa Senhora Aparecida

A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso encontraram imagem em rio por Reprodução
A imagem foi retirada da água em duas partes: primeiro o corpo e depois a cabeça. Os pescadores buscavam peixes para um banquete  por Reprodução
Segundo a tradição católica, as redes se encheram de peixes após o encontro da imagem. O episódio ficou conhecido como o milagre da pesca por Reprodução
A devoção começou com encontros de oração nas casas dos moradores. Em 1732, Atanásio Pedroso, filho de um dos pescadores, construiu um oratório  por Reprodução
A primeira igreja dedicada a Nossa Senhora Aparecida foi inaugurada em 26 de julho de 1745, no Morro dos Coqueiros (hoje Aparecida) por Reprodução
Em visita a Aparecida, em 1884, a princesa Isabel presenteou a imagem com uma coroa de ouro e diamantes por Reprodução
A coroação oficial da imagem ocorreu em 8 de setembro de 1904, na Basílica Velha, com a coroa oferecida pela princesa Isabel por Reprodução
Nossa Senhora Aparecida foi declarada padroeira do Brasil pelo papa Pio XI em 1930, mais de dois séculos depois do encontro da imagem no rio por Reprodução
A construção da nova basílica começou em 1955. Em 1980, o papa João Paulo II visitou o Santuário de Aparecida e consagrou seu altar por Reprodução
O dia 12 de outubro, dedicado à padroeira do Brasil, tornou-se feriado nacional em 1980, por meio da Lei nº 6.802 por Reprodução
Santa foi encontrada sem cabeça em meio a momento polêmico no Brasil por Reprodução
Imagem foi encontrada sem cabeça por Reprodução
Imagem foi encontrada sem cabeça por Reprodução
1 de 13
A devoção a Nossa Senhora Aparecida começou em 1717, quando Domingos Garcia, João Alves e Felipe Pedroso encontraram imagem em rio por Reprodução

A imagem quebrada foi localizada poucos dias antes do início de outubro, mês de celebrações dedicadas à padroeira do Brasil em paróquias e comunidades católicas. Ao mencionar essas homenagens, a instituição defendeu que o respeito aos símbolos de fé se estenda a todas as tradições religiosas.

A nota também destacou a proteção constitucional à liberdade de crença e ao exercício dos cultos. Durante a Sede Vacante, período de transição vivido pela Arquidiocese de Cuiabá, a instituição pediu diálogo, responsabilidade na comunicação e compromisso com a busca pela verdade.

“Repudiamos toda forma de intolerância religiosa, vandalismo e violência contra símbolos de fé. Reafirmamos, ainda, a importância do diálogo, do respeito, da responsabilidade na comunicação e da busca pela verdade, especialmente em um momento de Sede Vacante, período de transição vivido pela Arquidiocese de Cuiabá”, afirmou.

A Polícia Civil de Mato Grosso diz que nenhuma ocorrência foi registrada sobre o caso.

Tags:

Nossa Senhora Aparecida

Mais recentes

Imagem - Rede de mercados é condenada a pagar R$ 2 milhões por expor empregados a assaltos e negligenciar segurança

Rede de mercados é condenada a pagar R$ 2 milhões por expor empregados a assaltos e negligenciar segurança
Imagem - Funcionário de 64 anos é demitido meses antes de aposentadoria, processa empresa e consegue indenização na Justiça

Funcionário de 64 anos é demitido meses antes de aposentadoria, processa empresa e consegue indenização na Justiça
Imagem - Ciclone extratropical e avanço de frente fria provocam chuvas fortes, trovoadas e ventania no Brasil

Ciclone extratropical e avanço de frente fria provocam chuvas fortes, trovoadas e ventania no Brasil