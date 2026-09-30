ATAQUE

Imagem de Nossa Senhora Aparecida é encontrada sem cabeça em capital brasileira

Arquidiocese repudiou a violência contra símbolos de fé e pediu a identificação dos responsáveis

Carol Neves

Publicado em 30 de setembro de 2026 às 08:04

Imagem foi encontrada sem cabeça Crédito: Reprodução

Uma imagem de Nossa Senhora Aparecida foi encontrada sem cabeça na noite de sexta-feira (25), na Cruz do Chilão, no bairro Santa Helena, em Cuiabá. A Arquidiocese da capital mato-grossense divulgou o caso e pediu que as autoridades identifiquem os responsáveis.

O local onde a peça foi encontrada integra a memória religiosa, histórica e cultural da cidade, segundo a instituição. Em nota, a Arquidiocese condenou a violência contra símbolos religiosos e afirmou que espera a apuração do episódio.

“Atos de intolerância, discriminação e violência motivados pela religião podem configurar crimes e devem ser devidamente apurados e responsabilizados pelas autoridades competentes”, declarou.

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A imagem quebrada foi localizada poucos dias antes do início de outubro, mês de celebrações dedicadas à padroeira do Brasil em paróquias e comunidades católicas. Ao mencionar essas homenagens, a instituição defendeu que o respeito aos símbolos de fé se estenda a todas as tradições religiosas.

A nota também destacou a proteção constitucional à liberdade de crença e ao exercício dos cultos. Durante a Sede Vacante, período de transição vivido pela Arquidiocese de Cuiabá, a instituição pediu diálogo, responsabilidade na comunicação e compromisso com a busca pela verdade.

“Repudiamos toda forma de intolerância religiosa, vandalismo e violência contra símbolos de fé. Reafirmamos, ainda, a importância do diálogo, do respeito, da responsabilidade na comunicação e da busca pela verdade, especialmente em um momento de Sede Vacante, período de transição vivido pela Arquidiocese de Cuiabá”, afirmou.