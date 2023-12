Imagem de Nossa Senhora é encontrada intacta após incêndio em cidade no Ceará

Uma imagem de Nossa Senhora foi encontrada intacta na sala de uma casa localizada em Canindé, no Ceará, após cômodo sofrer perda total em um incêndio, na manhã desta segunda-feira, 25. Enquanto outros objetos foram destruídos pelas chamas, o símbolo religioso ficou apenas coberto por fuligem. Uma jovem foi resgatada da residência e encaminhada para uma unidade de saúde, sem ferimentos.



De acordo com informações do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBMCE), a ocorrência foi registrada por volta das 8h30min de hoje. Na ocasião, o sargento Rafael Barroso, que estava de folga do trabalho, presenciou o fogo e agiu com a ajuda de um parente para prestar socorro a possíveis vítimas.