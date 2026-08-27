INVESTIGAÇÃO

Imóvel onde família foi encontrada morta em Curitiba havia ido a leilão por causa de dívida

Polícia investiga se a situação financeira do apartamento tem relação com as mortes de engenheiro, médica e filho; família foi encontrada no 9º andar após vizinhos estranharem sumiço e latido incessante do cachorro

Perla Ribeiro

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 14:13

Engenheiro, médica e filho do casal são encontrados mortos em apartamento após latido incessante de cachorro chamar atenção de vizinhos Crédito: Reprodução

O apartamento onde o engenheiro Marcos Alberto Furuyama, 58 anos, a médica Claudia Hitomi Shimada Furuyama, 57, e o filho do casal, Rafael Furuyama, 23, foram encontrados mortos, em Curitiba, no Paraná, havia sido levado a leilão por causa de uma dívida. A informação foi divulgada pela Polícia Civil, que investiga se a situação relacionada ao imóvel tem alguma ligação com o que aconteceu com a família. Até o momento, não há confirmação de que a dívida tenha relação com as mortes.

Os três foram encontrados na tarde de terça-feira (25), dentro do apartamento onde moravam, no bairro Água Verde, depois que moradores do prédio estranharam o desaparecimento da família. Eles não eram vistos desde o fim de semana, e o latido incessante do cachorro também chamou a atenção dos vizinhos.

Veja imagens da família encontrada morta em apartamento 1 de 9

Claudia era médica pediatra e trabalhava em uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. Marcos era engenheiro. Rafael tinha 23 anos e cursava o 8º período de Engenharia Mecatrônica na Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR).

De acordo com informações do jornal O Globo, o delegado Ivo Viana disse, durante coletiva de imprensa, que o apartamento em que a família vivia havia sido levado a leilão em razão de uma dívida. Ainda de acordo com a polícia, um oficial de Justiça teria ido ao condomínio para intimar os moradores sobre o processo.

A investigação agora apura se essa circunstância pode ter alguma relação com os acontecimentos registrados no imóvel. A polícia trabalha com diferentes possibilidades e busca esclarecer, principalmente, se houve um conflito entre os três integrantes da família ou se uma quarta pessoa entrou no apartamento.

Família não era vista desde o fim de semana

O último contato identificado pela Polícia Civil com um dos integrantes da família ocorreu no fim da tarde de domingo, quando Claudia trocou mensagens com uma amiga. Depois disso, a ausência da médica também chamou a atenção de conhecidos, que estranharam que ela não tivesse aparecido no trabalho e foram até o condomínio.

No prédio, moradores já estavam preocupados porque a família não era vista desde o fim de semana e o cachorro permanecia latindo continuamente dentro do apartamento. Após tentativas de contato sem resposta, o síndico contratou um chaveiro para abrir a porta. Foi então que os corpos foram localizados dentro do imóvel. Segundo a Polícia Civil, a porta estava trancada e não havia sinais aparentes de arrombamento.

Três pessoas tinham ferimentos de arma branca

Os três integrantes da família apresentavam ferimentos provocados por arma branca. Segundo a Polícia Militar, uma faca e um canivete com vestígios de sangue foram encontrados próximos ao corpo de Marcos e recolhidos para a investigação. Inicialmente, a ocorrência foi registrada pela PM como uma possibilidade de duplo homicídio seguido de suicídio. A Polícia Civil, porém, ainda não definiu a dinâmica das mortes.

Questionado sobre a possibilidade de os ferimentos de Marcos terem sido provocados pelo próprio homem, o delegado Ivo Viana afirmou que é necessário aguardar os resultados da perícia. “Eu não consigo precisar disso. Inclusive, foi objeto de quesitos para a perícia, porque a gente, com o nosso conhecimento, não tem condições de afirmar".

O delegado informou ainda que diante das circunstância, vai ter que aguardar o resultado dos exames periciais. "Não só da questão de direcionamento, angulação, tamanho e posição das perfurações, para entender se aquilo foi provocado pela própria pessoa ou por pessoa distinta”, declarou. Os exames periciais deverão analisar, entre outros pontos, as características e a posição dos ferimentos, além dos vestígios encontrados nas armas.

Instituições lamentam mortes

A morte de Claudia foi lamentada pela Prefeitura de Araucária, onde a médica atuava na UBS CSU. Em nota, o município prestou solidariedade aos familiares, amigos, colegas de trabalho e à comunidade que conviveu com a profissional.