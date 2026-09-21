Impedido sobre Moraes, Nunes Marques avalia votar no processo de Mendonça

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Metrópoles
Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:00
Após se declarar impedido de julgar pedido de investigação contra Alexandre de Moraes no Caso Master, o ministro do STF Nunes Marques avalia adotar postura diferente no processo contra André Mendonça.
Nunes Marques tem dito a interlocutores que seu impedimento em relação a Moraes não se aplica automaticamente ao pedido de investigação contra Mendonça por suposto abuso de autoridade na relatoria do Caso Master.