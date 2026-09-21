STF

Impedido sobre Moraes, Nunes Marques avalia votar no processo de Mendonça

Nunes Marques tem dito a interlocutores que seu impedimento em relação ao caso de Moraes não se aplica automaticamente ao de Mendonça

Metrópoles

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:00

Sob o comando de Nunes Marques, o Tribunal conduzirá as Eleições Gerais de 2026, Crédito: Divulgação/TSE

Após se declarar impedido de julgar pedido de investigação contra Alexandre de Moraes no Caso Master, o ministro do STF Nunes Marques avalia adotar postura diferente no processo contra André Mendonça.