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Impedido sobre Moraes, Nunes Marques avalia votar no processo de Mendonça

Nunes Marques tem dito a interlocutores que seu impedimento em relação ao caso de Moraes não se aplica automaticamente ao de Mendonça

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 21 de setembro de 2026 às 11:00

Sob o comando de Nunes Marques, o Tribunal conduzirá as Eleições Gerais de 2026,
Sob o comando de Nunes Marques, o Tribunal conduzirá as Eleições Gerais de 2026, Crédito: Divulgação/TSE

Após se declarar impedido de julgar pedido de investigação contra Alexandre de Moraes no Caso Master, o ministro do STF Nunes Marques avalia adotar postura diferente no processo contra André Mendonça.

Nunes Marques tem dito a interlocutores que seu impedimento em relação a Moraes não se aplica automaticamente ao pedido de investigação contra Mendonça por suposto abuso de autoridade na relatoria do Caso Master.

Leia matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do CORREIO

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