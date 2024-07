SUSTO

Incêndio atinge sede do Conselho Federal da OAB em Brasília e 5 pessoas são resgatadas

O fogo teve início no 3º andar do edifício, que abriga o plenário da entidade

Estadão

Publicado em 27 de julho de 2024 às 11:50

Incêndio no prédio da OAB em Brasília Crédito: Reprodução

Um incêndio atingiu o prédio onde funciona a sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB), em Brasília, neste sábado, 27. De acordo com a CFOAB, o fogo teve início no 3º andar do edifício, que abriga o plenário da entidade e que está passando por obras de melhorias.

A causa do incidente, por sua vez, ainda será apurada. Cinco pessoas estavam no prédio e todas foram resgatados, segundo o conselho, e apenas uma registrou ferimentos no pé.

A brigada de incêndio do Conselho Federal iniciou os trabalhos de contenção das chamas, com o apoio do Corpo de Bombeiros. O prédio fica localizado no Setor de Autarquias Sul (SAS) na capital federal.