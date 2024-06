FOGO

Incêndio de grandes proporções atinge empresa de reciclagem na Grande SP

Onze equipes foram deslocadas ao local para apagar as chamas

Um incêndio de grandes proporções atingiu nesta terça-feira, 18, um galpão de uma empresa de reciclagem no bairro Jardim São Luis, em Barueri, na Grande São Paulo. As chamas começaram à tarde e não tinham sido eliminadas até as 20h . Até o momento não foram registradas vítimas, segundo a Prefeitura da cidade.