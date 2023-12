Indenização de Rachel Sheherazade contra SBT é anulada pelo STF

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), anulou o pedido de indenização de R$ 8 milhões solicitado pela jornalista e ex-Fazenda Rachel Sheherazade contra o SBT. O pedido da apresentadora acontece após a demissão em agosto de 2020, quando alegou fraude devido ao contrato de trabalho como Pessoa Jurídica (PJ) e não sob a Consolidação da Leis de Trabalho (CLT). Rachel ainda afirma que nunca recebeu férias, nem 13º salário durante os nove anos que trabalhou na emissora. Inicialmente, a jornalista pedia R$ 20 milhões de indenização, mas a ação foi aprovada pelo Tribunal Regional do Trabalho (TRT) em R$ 8 milhões.

STF reconhece trabalho PJ de Rachel Sheherazade no SBT

"Eu te chamei [contratei] para você continuar com a sua beleza, com a sua voz, foi para ler as notícias, e não dar a sua opinião. Se quiser falar sobre política, compre uma estação de TV e faça por sua própria conta", disse Silvio no Troféu Imprensa exibido em 9 de abril de 2017.