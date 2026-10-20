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Indústria terá de pagar R$ 375 mil por descumprir cota de contratação de pessoas com deficiência

Empresa tinha apenas 61 funcionários com deficiência entre 2.813 empregados; Justiça rejeitou argumento de falta de profissionais qualificados na região

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:36

Indústria terá de pagar R$ 375 mil por descumprir cota de contratação de pessoas com deficiência
Indústria terá de pagar R$ 375 mil por descumprir cota de contratação de pessoas com deficiência Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma indústria automobilística de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, terá de pagar cerca de R$ 375 mil em multas por descumprir a cota legal de contratação de pessoas com deficiência (PcD). A condenação foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR), que considerou insuficientes as justificativas apresentadas pela empresa para não preencher as vagas exigidas por lei. Ainda cabe recurso.

Uma fiscalização realizada em julho de 2022 constatou que a companhia tinha 2.813 empregados, dos quais apenas 61 eram pessoas com deficiência, o equivalente a 2,3% do quadro funcional. Pela Lei de Cotas, a empresa deveria reservar pelo menos 5% das vagas para esses profissionais. Na época, seriam necessárias outras 79 contratações para atingir o percentual exigido.

Seis meses após ser nomeado, professor Allison Ruan perde vaga em universidade federal por sentença contra cotas

Durante o semestre passado, o professor Allison Ruan de Morais Silva ministrava uma disciplina no Departamento de Engenharia Química da UFPE, mas, há exatamente um mês, uma decisão judicial mudou tudo - e passou a representar um dos maiores ataques à política de cotas raciais para docentes em instituições federais no país.  por Acervo pessoal
Doutor em Engenharia Química pela Universidade Federal do Ceará (UFC), mestre em Engenharia Química pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) e graduado tanto em Engenharia Química quanto em Ciência e Tecnologia pela Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Allison foi aprovado em um concurso para a UFPE, mas perdeu a vaga depois que uma sentença determinou a anulação de sua nomeação. por Acervo pessoal
Ele tinha concorrido pela política de cotas raciais em concursos para docentes e foi nomeado em janeiro após passar por uma banca de heteroidentificação.  por Acervo pessoal
Desde então, vinha dando aulas na instituição, até que a candidata aprovada na ampla concorrência obteve uma decisão favorável na Justiça Federal. por Acervo pessoal
A UFPE executou a sentença em 18 dias, antes mesmo do fim do prazo final para recurso, que era de um mês. por Acervo pessoal
Assim, desde o dia 28 de julho, ele não é mais professor na instituição. "Como meu ato de nomeação foi anulado e esse foi o primeiro ato, todos os outros tornam-se sem efeito", diz ele, em entrevista ao CORREIO, nesta segunda-feira (10).  por Acervo pessoal
A ação envolvendo a vaga de Allison não é nem mesmo a única no mesmo edital - há pelo menos outros dois casos no mesmo concurso da UFPE. Em um deles, uma professora também teve a nomeação suspensa em março, enquanto outra enfrenta um processo neste momento.  por Acervo pessoal
Casos de ações judiciais contra a política de cotas têm se tornado comuns, nos últimos anos, em instituições federais de ensino superior. por Acervo pessoal
Entre 2024 e 2025, casos como os dos professores Lorena Pinheiro Figueiredo e Felipe Hugo Fernandes, ambos aprovados pela política de cotas em concursos da Universidade Federal da Bahia (Ufba) levantaram o debate sobre o tema para além da comunidade acadêmica. por Acervo pessoal
Seis meses após ser nomeado, professor Allison Ruan perde vaga em universidade federal por sentença contra cotas por Acervo pessoal
Seis meses após ser nomeado, professor Allison Ruan perde vaga em universidade federal por sentença contra cotas por Acervo pessoal
Seis meses após ser nomeado, professor Allison Ruan perde vaga em universidade federal por sentença contra cotas por Acervo pessoal
Seis meses após ser nomeado, professor Allison Ruan perde vaga em universidade federal por sentença contra cotas por Acervo pessoal
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Durante o semestre passado, o professor Allison Ruan de Morais Silva ministrava uma disciplina no Departamento de Engenharia Química da UFPE, mas, há exatamente um mês, uma decisão judicial mudou tudo - e passou a representar um dos maiores ataques à política de cotas raciais para docentes em instituições federais no país.  por Acervo pessoal

Profissionais qualificados

Após receber as multas aplicadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, a indústria acionou a Justiça para tentar anulá-las. A defesa alegou dificuldade para encontrar profissionais com deficiência qualificados na região e afirmou que mantinha contato com instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Agência do Trabalhador.

Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Wenceslau Braz acolheu os argumentos da empresa e cancelou as multas, considerando que ela havia demonstrado esforços para cumprir a cota. A União Federal, que representou a fiscalização trabalhista, e o Ministério Público do Trabalho (MPT) recorreram da decisão.

No julgamento do recurso, o relator, desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, validou as autuações. Para ele, a contratação de pessoas com deficiência não é uma escolha da empresa, mas uma obrigação legal prevista na Lei nº 8.213/1991, criada para ampliar o acesso desse grupo ao mercado de trabalho. “Não se trata de medida assistencialista. O objetivo é a inserção dessas pessoas no trabalho produtivo em igualdade de condições. A empresa deve preencher a cota; não se trata de uma possibilidade ou de uma tentativa”, afirmou o magistrado.

Medidas concretas de inclusão

O relator também avaliou que os documentos apresentados pela indústria eram genéricos, haviam sido produzidos depois da fiscalização e não comprovavam a oferta efetiva de vagas adaptadas. Segundo a decisão, não havia informações suficientes sobre funções disponíveis, salários ou níveis de ingresso que demonstrassem uma busca concreta por profissionais com deficiência.

O desembargador citou ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que considera as barreiras impostas pelo ambiente como parte fundamental da compreensão da deficiência. Na avaliação do magistrado, as empresas devem considerar adaptações nos postos de trabalho e as habilidades de cada profissional, em vez de atribuir a dificuldade de contratação apenas à falta de candidatos.

Como exemplo, ele mencionou experiências da indústria em que pessoas cegas atuam na verificação de qualidade por meio do tato, demonstrando como adaptações podem permitir o aproveitamento de competências específicas. Com a decisão da 4ª Turma do TRT-PR, a indústria deverá pagar cerca de R$ 375 mil em multas pelo descumprimento da cota de contratação de pessoas com deficiência. A decisão ainda pode ser contestada por meio de recurso.

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