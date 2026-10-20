INCLUSÃO

Indústria terá de pagar R$ 375 mil por descumprir cota de contratação de pessoas com deficiência

Empresa tinha apenas 61 funcionários com deficiência entre 2.813 empregados; Justiça rejeitou argumento de falta de profissionais qualificados na região

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 15:36

Indústria terá de pagar R$ 375 mil por descumprir cota de contratação de pessoas com deficiência Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma indústria automobilística de Siqueira Campos, no Norte Pioneiro do Paraná, terá de pagar cerca de R$ 375 mil em multas por descumprir a cota legal de contratação de pessoas com deficiência (PcD). A condenação foi mantida pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (TRT-PR), que considerou insuficientes as justificativas apresentadas pela empresa para não preencher as vagas exigidas por lei. Ainda cabe recurso.

Uma fiscalização realizada em julho de 2022 constatou que a companhia tinha 2.813 empregados, dos quais apenas 61 eram pessoas com deficiência, o equivalente a 2,3% do quadro funcional. Pela Lei de Cotas, a empresa deveria reservar pelo menos 5% das vagas para esses profissionais. Na época, seriam necessárias outras 79 contratações para atingir o percentual exigido.

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Profissionais qualificados

Após receber as multas aplicadas pela Auditoria-Fiscal do Trabalho, a indústria acionou a Justiça para tentar anulá-las. A defesa alegou dificuldade para encontrar profissionais com deficiência qualificados na região e afirmou que mantinha contato com instituições como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e a Agência do Trabalhador.

Em primeira instância, a Vara do Trabalho de Wenceslau Braz acolheu os argumentos da empresa e cancelou as multas, considerando que ela havia demonstrado esforços para cumprir a cota. A União Federal, que representou a fiscalização trabalhista, e o Ministério Público do Trabalho (MPT) recorreram da decisão.

No julgamento do recurso, o relator, desembargador Ricardo Tadeu Marques da Fonseca, validou as autuações. Para ele, a contratação de pessoas com deficiência não é uma escolha da empresa, mas uma obrigação legal prevista na Lei nº 8.213/1991, criada para ampliar o acesso desse grupo ao mercado de trabalho. “Não se trata de medida assistencialista. O objetivo é a inserção dessas pessoas no trabalho produtivo em igualdade de condições. A empresa deve preencher a cota; não se trata de uma possibilidade ou de uma tentativa”, afirmou o magistrado.

Medidas concretas de inclusão

O relator também avaliou que os documentos apresentados pela indústria eram genéricos, haviam sido produzidos depois da fiscalização e não comprovavam a oferta efetiva de vagas adaptadas. Segundo a decisão, não havia informações suficientes sobre funções disponíveis, salários ou níveis de ingresso que demonstrassem uma busca concreta por profissionais com deficiência.

O desembargador citou ainda o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que considera as barreiras impostas pelo ambiente como parte fundamental da compreensão da deficiência. Na avaliação do magistrado, as empresas devem considerar adaptações nos postos de trabalho e as habilidades de cada profissional, em vez de atribuir a dificuldade de contratação apenas à falta de candidatos.