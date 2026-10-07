TRABALHO

Indústria têxtil responderá por dívida de facção após interferência na produção

Empresa alegava que mantinha apenas contrato comercial com oficina especializada em Santa Catarina

Thais Borges

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 10:59

O TST manteve a responsabilidade subsidiária da Cotton Star Industrial, de Blumenau (SC), pelo pagamento de valores devidos por uma microempresa de facção a uma costureira Crédito: Reprodução/Divulgação

A Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) manteve a responsabilidade subsidiária da Cotton Star Industrial, de Blumenau (SC), pelo pagamento de valores devidos a uma costureira por uma microempresa de facção. Para a Justiça do Trabalho, ficou comprovado que a indústria interferia no processo produtivo da empresa contratada, o que caracterizou a relação como terceirização. As informações são da assessoria do TST e foram divulgadas na última terça-feira (6).

A microempresa Joni Marciel da Costa, empregadora da costureira, havia firmado um acordo judicial para pagar R$ 16 mil à trabalhadora. Como o valor não foi quitado, a costureira pediu que a Cotton Star, contratante dos serviços, também fosse responsabilizada pelo pagamento.

A Cotton Star contestou o pedido e alegou que não deveria responder pela dívida, pois mantinha com a microempresa um contrato de facção. Nesse modelo, uma indústria contrata oficinas especializadas para executar etapas da produção de roupas, como costura, bordado, montagem ou acabamento, sem que isso implique, em princípio, uma relação de terceirização.

Segundo a empresa, a Joni Marciel da Costa atuava de forma independente, com autonomia para administrar seus empregados e organizar a própria produção.

A 1ª Vara do Trabalho de Rio do Sul (SC), porém, concluiu que a Cotton Star exercia ingerência sobre o processo produtivo da microempresa, principalmente por meio da fiscalização das peças e do controle de qualidade.

A interferência foi confirmada em depoimento pela representante da Cotton Star. Segundo ela, inspetoras externas visitavam diariamente as empresas contratadas para acompanhar a produção.

Diante disso, a Justiça entendeu que a relação ultrapassava os limites de um contrato comercial de facção. A sentença reconheceu a responsabilidade subsidiária da Cotton Star pelo pagamento dos R$ 16 mil previstos no acordo judicial e não pagos pela Joni, além de juros e correção monetária.

Na responsabilidade subsidiária, a empresa que contratou diretamente o trabalhador ou prestador continua sendo a principal responsável pela dívida. Caso ela não faça o pagamento, porém, a outra empresa envolvida na relação pode ser acionada para quitar o débito.

A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região (TRT-12), e a Cotton Star recorreu ao TST.

Provas já analisadas

O relator do caso, ministro Mauricio Godinho Delgado, afirmou que, diante da conclusão das instâncias anteriores de que houve ingerência da Cotton Star na administração da prestadora de serviços, a responsabilidade subsidiária deveria ser mantida.

A Terceira Turma aplicou a Súmula 126 do TST, que impede o tribunal de reexaminar fatos e provas já analisados pelas instâncias inferiores.

Com isso, permanece a responsabilidade subsidiária da Cotton Star pelo pagamento da dívida trabalhista, caso a microempresa não cumpra a obrigação.