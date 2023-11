Influencer tenta matar amigo por dívida, mas arma falha

João Custódio, influencer mineiro de 27 anos, foi preso na última quinta-feira (23) por tentativa de homicídio. Ele teria tentado matar outro influencer em Belo Horizonte (MG), mas a arma falhou na hora do disparo.



O crime foi filmado por uma câmera de monitoramento. Segundo o Metrópoles, as câmeras mostram o momento em que o influencer aponta uma arma para dentro de um veículo. O atirador estava de capacete e mochila de entregador.



Segundo a vítima, que é dono da página Ouro Minas da Zueira, João Custódio teria apertado o gatilho cinco vezes. Eles são amigos, e a motivação do crime seria uma dívida.