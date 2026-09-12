BRASIL

Influenciador brasileiro é preso pela imigração nos EUA e família faz apelo

Bruno Freitas, conhecido nas redes sociais como “cabeleireiro viajante”, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos

Metrópoles

Publicado em 12 de setembro de 2026 às 17:46

Bruno Freitas Crédito: Reprodução

O influenciador brasileiro Bruno Freitas, conhecido nas redes sociais como “cabeleireiro viajante”, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e está sob custódia nos Estados Unidos. A informação foi compartilhada pela família nas redes sociais, onde o rapaz acumula mais de 500 mil seguidores.