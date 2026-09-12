Influenciador brasileiro é preso pela imigração nos EUA e família faz apelo

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Metrópoles
Publicado em 12 de setembro de 2026 às 17:46
O influenciador brasileiro Bruno Freitas, conhecido nas redes sociais como “cabeleireiro viajante”, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) e está sob custódia nos Estados Unidos. A informação foi compartilhada pela família nas redes sociais, onde o rapaz acumula mais de 500 mil seguidores.
Bruno ficou conhecido por viajar pelo país atendendo principalmente brasileiras. A família informou que está enfrentando altos custos com advogado e com o processo migratório, e criou uma vaquinha para ajudar nas despesas. A prisão ocorreu no dia 5 de setembro.