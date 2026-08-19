POLÍCIA

Influenciador é preso por movimentar R$ 100 milhões com rifas ilegais de carros de luxo

Operação cumpriu quatro prisões e 13 mandados de busca em três estados

Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 08:51

Influenciador Eduardo Razuk foi preso em operação Crédito: Reprodução

Uma operação contra um esquema de rifas ilegais de carros de luxo levou à prisão do influencer Eduardo Razuk, do irmão dele, Rafael Razuk, e de outros dois suspeitos nesta terça-feira (18). A Operação Rodas da Sorte foi realizada em Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro e Paraíba e investiga um grupo que, segundo a polícia, movimentou mais de R$ 100 milhões em apenas seis meses.

As investigações são conduzidas pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Cibernéticos (Dercc), que aponta a realização de sorteios de veículos de alto padrão pelas redes sociais sem autorização. De acordo com os investigadores, empresas sediadas em diferentes estados também teriam sido utilizadas para movimentar os valores arrecadados e dar aparência legal ao dinheiro obtido com as rifas.

Influenciador Eduardo Razuk foi preso em operação 1 de 7

Além das rifas clandestinas e da lavagem de dinheiro, os envolvidos são investigados por associação criminosa. A polícia afirma que o grupo mantinha uma estrutura organizada entre pessoas e empresas de diferentes estados para realizar os sorteios e dificultar a fiscalização sobre o dinheiro movimentado.

Ao todo, foram expedidos quatro mandados de prisão preventiva e 13 de busca e apreensão. As ordens judiciais foram cumpridas nos três estados onde a operação foi deflagrada.

Em Campo Grande, a ação chamou atenção pela quantidade de veículos apreendidos. Os policiais encontraram 22 carros de luxo em um galpão ligado ao influencer. Juntos, os automóveis são avaliados entre R$ 15 milhões e R$ 20 milhões. Dois relógios de luxo também foram recolhidos durante as buscas.

A investigação aponta que parte dos veículos era utilizada no esquema de sorteios divulgados nas redes sociais. Entre os carros apreendidos estão modelos importados e de alto valor, que faziam parte da coleção mantida por Razuk.